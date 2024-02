Colombia convoca al embajador de Israel por "inmiscuirse" en asuntos internos

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha anunciado este miércoles que ha convocado al embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, por las recientes declaraciones que ha realizado en redes sociales en las que se habría "inmiscuido" en los asuntos internos del país latinoamericano. La cartera diplomática ha indicado que Dagan "se dirige en términos sarcásticos y se refiere a asuntos internos de Colombia, a altos funcionarios del Estado colombiano" a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. En particular, ha hecho referencia a un intercambio de mensajes con el director de la agencia de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, que tuvo lugar el 12 de febrero. Entonces, Reyes compartió una publicación en la que advertía de que "más de un millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera con Egipto", al tiempo que pedía que parara el genocidio contra la población de Palestina. El embajador le dijo que esperaba que no estuviera recaudando impuestos como estaba recopilando información "sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia del régimen tributario colombiano". "Apreciado embajador, ante el relativo silencio frente a lo que ocurre hoy en (la ciudad gazatí de) Rafá, el deber de hablar recae sobre todos los que estamos poniendo atención. En las palabras de (Nobel de la Paz y judío superviviente de los campos de concentración nazis) Elie Wiesel, 'el silencio alienta al perseguidor, nunca al perseguido'", contestó el funcionario colombiano. Tras estas declaraciones, el Gobierno colombiano ha reaccionado con la convocatoria del embajador y ha afirmado que "considera que los comentarios son inapropiados, contrarios a las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas", en referencia a la Convención de Viena que regula los lazos bilaterales. "Las personas que gozan de privilegios e inmunidades deben respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en sus asuntos internos", ha concluido el Ministerio de Exteriores, según reza un comunicado.