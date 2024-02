Carmen Borrego, seria y preocupada en sus últimas imágenes antes de comenzar 'Supervivientes'

Están siendo días de intensas emociones para Carmen Borrego. En plena cuenta atrás para volar a Honduras, conocer a sus nuevos compañeros y arrancar 'Supervivientes 2024', el fichaje estrella de esta edición tiene sentimientos encontrados. Por un lado ganas de vivir la experiencia, regalar grandes momentos al público y aguantar lo máximo posible en la isla, aunque pocos apuesten por ella. Y es que desde que se anunció su participación en el reality más extremo de la pequeña pantalla, diferentes rostros conocidos como Pipi Estrada o Gema Serrano han atizado a la hija de María Teresa Campos sin confiar demasiado en que haya a hacer un buen papel en el concurso. Y por el otro, la tristeza por tener que separarse -si llega a la final serían 3 meses- de su familia; su marido, José Carlos Bernal, su hermana Terelu, y sus hijos Carmen y José María Almoguera, además de su nieto, con los que está en un gran momento de unión una vez superadas las diferencias que provocaron un cisma en su relación el año pasado. Como ha confesado en su despedida de los programas en los que colabora, 'Vamos a ver' y 'Así es la vida', tiene pánico a volar, no sabe cómo afrontará el momento de tirarse del helicóptero y además tiene miedo de que los mosquitos -y demás fauna de Honduras- puedan amargarle el reality. Pero si algo la atormenta realmente, como ha recononido, es hundirse y pasar el duelo de la muerte de su madre en 'Supervivientes', ya que hasta ahora no ha parado de trabajar y teme que la falta de actividad, de información del exterior y las horas que tendrá para pensar en los Cayos Cochinos le pasen factura y llore lo que no ha llorado todavía tras la pérdida de uno de sus grandes pilares. Quizás por esto hemos visto a una Carmen especialmente seria y con rostro preocupado por las calles de Madrid este miércoles, apurando los últimos detalles antes de volar a Honduras junto a otras celebrities como Ángel Cristo Jr, Arancha del Sol, Zayra Gutiérrez, Javier Ungría o Kike Calleja entre otros. Acompañada por su marido -con el que está aprovechando al máximo estos últimos momentos en España- la tertuliana apostó por la comodidad con un chándal verde, zapatillas deportivas y un plumífero blanco y, aunque ha evitado revelar cómo está ante el inminente arranque de la aventura, si la cara es el espejo del alma, la de Carmen lo dice todo.