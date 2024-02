Alexis Ledgar destroza a su 'padre' Edmundo Arrocet por su relación con una chica 46 años menor que él

Alejado de los focos desde que las pruebas de ADN determinaron en 2020 que Edmundo Arrocet no era su padre como él y el humorista pensaron durante años, Alexis Ledgar ha sido el último en pronunciarse sobre la historia de amor que el ex de María Teresa Campos -con el que no tiene ningún tipo de relación- está viviendo con una joven británica de 28 años llamada Marta con la que ha sido pillado de lo más cariñoso y cómplice durante una reciente escapada a Londres. "Es alucinante, me impacta porque su novia es más joven que cualquiera de sus hijos. Y con lo conservador y tradicionalista que es este hombre, pues la verdad que parece fuerte. Todo puede pasar, pero a mí me cuesta creer, incluso, si esto es verdad" ha reconocido Alexis ante los micrófonos de Europa Press, sembrando la duda sobre un posible montaje del que creía que era su padre. "Me cuadra más que sea un pactado. Intentó pactar también con Bárbara Rey. Él vive de esto, él vive de exclusivas, como la que sacó aprovechándose de la muerte de María Teresa... él no vive de otra cosa, yo creo, ¿eh? Lo que yo he visto es que dice que tiene y no tiene, no sé, es lo que yo, lo que yo he oído de este hombre, y orgulloso de no ser de su sangre, como dice él, que es oportunista, manipulador" ha añadido, planteándose si quizás ha engañado a su joven novia hablándole de sus negocios y su patrimonio. Sorprendido, Alexis no acaba de creerse que la familia de Marta, de 28 años, haya aceptado su relación con Bigote: "Qué fuerte me parece, el amor es el amor, pero que padres más liberales más guays, que oye, que está muy bien, que yo tengo una mente muy abierta y liberal, pero qué fuerte, ¿no? 28 años". "Pero oye, vamos a dar un voto de confianza al amor y pensemos que no está todo pactado, aunque su vida es pactar y vivir de exclusivas. Eso no me extraña, lo que me extraña es que sea por amor... Y con lo conservador que es él, conservador... Me cuesta pero a lo mejor ya no le quieren las famosas y ya no sabe qué hacer para crear polémica" sentencia.