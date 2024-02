Alejandra Rubio, inseparable de Carlo Constanzia, reacciona a las declaraciones de su 'exnovio' Alberto

Después de que la ex de Carlo Constanzia, Jeimy Báez, recorriese varios platós de televisión contando con pelos y señales cómo fue su tumultuosa historia de amor con el hijo de Mar Flores, y asegurando que quiso volver con ella dos días antes de la publicación de sus apasionadas imágenes con Alejandra Rubio, ahora es el último 'novio' de la influencer el que ha dado un paso al frente para desenmascarar a la nieta de María Teresa Campos. Alberto, que dice haber mantenido una relación con la hija de Terelu Campos desde noviembre hasta finales de enero, ha roto su silencio en 'TardeAR' muy molesto porque tanto Alejandra como todo su entorno le hayan negado. Asegurando que tras su ruptura ella quiso volver a quedar con él cuando supuestamente ya estaría viéndose con Carlo, ha "amenazado" con mostrar las pruebas que demuestran que no miente. Como ha contado, se conocieron en un bar de Madrid hace 3 meses y en un primer momento no sabía quien era ella. Y aunque lo suyo no duró demasiado, la colaboradora le presentaba como su novio y le hizo creer que su relación era estable. De hecho, sostiene que incluso conoció a Terelu, con la que habría estado en 3 ocasiones. Unas declaraciones a las que la hija de Teresa Campos no tardaba en reaccionar -vía mensaje a una de las colaboradoras del programa presentado por Ana Rosa Quintana- negando su noviazgo con Alejandra y acusando a este joven de querer aprovecharse de la situación y hacerse famoso a costa de su hija. Ajena a la entrevista de su supuesto exnovio, la influencer pasó este miércoles en la casa de Carlo -que se ha convertido en su nido de amor y en su refugio- y a última hora de la tarde les veíamos abandonar el lugar a toda velocidad para meterse en un coche que les esperaba. "No voy a decir nada" ha asegurado Alejandra que, lejos de parecer preocupada o nerviosa por las declaraciones de Alberto, ha reaccionado con una carcajada a la pregunta sobre el tatuaje que según este chico se hicieron mutuamente como prueba de su amor.