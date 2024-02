Alejandra Rubio contesta a Alberto, su exnovio, desde 'Así es la vida'

Después de que ayer viéramos a Alberto, supuesto exnovio de Alejandra Rubio, en el programa de televisión 'TardeAR' hablando de la decepción que se ha llevado por parte de la joven al enterarse que su 'relación' se había terminado cuando vio la portada con Carlo Costanzia, la colaboradora de televisión ha decidido responderle. Ha sido en 'Así es la vida' donde la nieta de María Teresa Campos se ha explayado y aunque ha asegurado que "me da una vergüenza esto que me muero" ha dejado claro que "no he negado a esta persona en ningún momento, simplemente he dicho que a mis novios les habéis conocido". Además, ha confesado que "no creo que tenga que dar explicaciones de mi vida cuando estoy soltera, es evidente que le conozco, pero de ahí a tener una relación estable con esta persona" y ha desvelado que dejaron de tener contacto cuando "se habló en un momento de vernos y ya no le contesté más, pero no estábamos juntos para nada". La sobrina de Carmen Borrego ha explicado que no le ha sorprendido este testimonio porque "llevo tres semanas escuchando y viendo de todo" y ha asegurado que Alberto "es una etapa de mi vida pasada y ya está, no le quiero hacer daño, esto está más que acabado". Por último, ha dejado claro que "si no se quiere televisión, uno no se sienta en un plató y ya está" y ha dejado entrever que ahora mismo solo está centrada en Carlo Costanzia: "Yo sé qué sentimientos tengo, todo el mundo creo que sabe los sentimientos que tengo y ya está".