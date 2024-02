Urtasun y Vox discuten sobre lo que es cultura española: "¿Almodóvar, Rosalía o Bardem no son orgullo español?"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Vox Joaquín Robles se han enzarzado este miércoles 28 de febrero en el Congreso sobre un debate de lo que se considera cultura española, saliendo algunos de los nombres relevantes del actual cine y música española que el ministro considera que son un motivo de "orgullo". "¿Ustedes consideran que Bayona, Almodóvar, Elena Martín o Isabel Coixet son cultura española o no? Porque nosotros estamos orgullosos de los trabajadores del cine de este país que ustedes atacan. ¿Están ustedes tan lejos del sentido común de este país que piensan verdaderamente que Pablo Berger, Javier Bardem o Malena Alterio no son orgullo para España y para este país?", ha cuestionado Urtasun durante una interpelación urgente a cuenta de las políticas de su Ministerio para "defender el legado cultural y civilizador". El ministro ha retomado las palabras antes de los premios Goya del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en los que calificó de "señoritos" al sector cinematográfico español. "Atacan al sector del cine español y es realmente sorprendente lo alejados que pueden estar de la realidad del español, que ve con orgullo como nuestro cine es cada día más reconocido a nivel internacional", ha defendido. Urtasun también ha citado como motivo de "orgullo" al escritor Miguel Hernández, recordando cómo Vox quiso eliminar en Orihuela un premio con su nombre, y ha puesto en el debate a la cantante Rosalía, a quien Vox está "tan fuera del sentido común que ha llegado a proponerle a la Comisión Europea que sea vetada". "¿Pero ustedes en qué mundo viven que piden a la Comisión Europea que vete a Rosalía, que es un orgullo para nuestro país? Ha sido una de las grandes embajadoras de la marca España por todo el mundo y por ello les hago una pregunta en serio ¿Qué es cultura española para ustedes y cuáles son los requisitos que Vox establece para que alguien sea digno representante de la cultura española?", ha cuestionado. LA "HISPANOFOBIA" DE URTASUN Previamente, Robles ha llegado a plantear el cese del propio ministro ya que se dedica "a todo lo contrario que es defender el buen nombre de España". "Hasta la fecha ningún antecesor en el cargo ha expresado con tanta claridad su hispanofobia", ha criticado, aludiendo a que Urtasun está "encantado con devolver las reliquias de un supuesto pasado colonial". En este sentido, ha afeado al ministro que con su "agenda ideológica" y todos sus dogmas es un "simple peón de esa ideología globalista" impulsada desde estas instituciones. "No es culpable de esto, pero sí de sumarse críticamente a esta ideología delirante: allá los demás con sus traumas y su vergüenza", ha afirmado el diputado de Vox, acusando al ministro de "ideología 'woke'". "Hoy podemos asegurar que la cultura woke es el opio, pero no del pueblo, sino de las élites a las que ustedes representan. Élites que se pasean por la alfombra roja de los Goya exhibiendo su solidaridad y pidiendo, eso sí, que se frene a la ultraderecha", ha lamentado. Durante su intervención, Robles ha atacado al nacionalismo catalán y vasco, a los que considera "profundamente racistas", y ha defendido el legado español. "Aún reconociendo que en toda conquista se producen crímenes e injusticias, y España no fue una excepción porque no vamos a caer en la Leyenda Rosa, la norma básica que inspiró la acción española en América no fue la de un imperio colonial, sino generador", ha concluido. LA "RETAHÍLA DE LO WOKE" En su turno de réplica, Urtasun ha aludido a la reciente reunión del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el expresidente estadounidense Donald Trump. "Veo que ese encuentro ha sido fructífero, porque acaba de traer aquí toda la retahíla de debates americanos y woke que nada tienen que ver con el contexto español", ha lamentado. El ministro ha reiterado que el problema de Vox es que "ni conocen ni defienden la cultura española" y les ha invitado a "ir más al cine y al teatro". "Lo que deben hacer es visitar los museos y las bibliotecas y vayan al teatro también, porque últimamente les he visto organizar manifestaciones delante de obras teatrales. A veces, en lugar de manifestarse, vale la pena cruzar la puerta y asistir a las obras, se lo recomiendo", ha apuntado. Para Urtasun, la cultura española es "todo aquello" que Vox "intenta menospreciar, recortar, censurar o directamente prohibir" y ha defendido a los museos como instituciones "permeables a los debates y conectados en tiempo real con las preocupaciones sociales a escala global". "¿Sabe qué les digo? Que viva la cultura española", ha concluido.