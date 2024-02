Un acreedor de Country Garden insta a la liquidación de la promotora china

Country Garden ha sido notificada del registro ante el Tribunal Superior del Tribunal Especial de Hong Kong de una petición de liquidación de la empresa por parte de Ever Credit Limited, firma acreedora de la promotora inmobiliaria china, a la que reclama 1.600 millones de dólares hongkoneses (188 millones de euros), además de los intereses devengados, en relación con un préstamo. La promotora ha asegurado que "se opondrá enérgicamente a la petición" y ha recordado que la presentación de esta solicitud no representa la liquidación exitosa de la compañía por parte del peticionario, ya que el Tribunal Superior no ha emitido ninguna orden de liquidación de la empresa a la fecha de este anuncio, fijando la primera fecha de audiencia sobre el caso para el 17 de mayo de 2024. De este modo, en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, Country Garden ha informado de que buscará asesoramiento legal y tomará todas las acciones necesarias para proteger sus derechos legales, añadiendo que buscará medidas legales "para oponerse resueltamente a la petición", ya que la junta considera que no representa los intereses de otras partes interesadas y puede perjudicar el valor de la empresa. En este sentido, ha indicado que tiene la intención de continuar comunicándose y trabajando proactivamente con sus acreedores extraterritoriales en su plan de reestructuración, con el objetivo de anunciar los términos al mercado lo antes posible. "Actualmente, la compañía espera que la petición no tenga un impacto sustancial en el proceso o cronograma de reestructuración offshore" y ha alentado a todas las partes interesadas a mantener su confianza y apoyo en los esfuerzos de la Country Garden para promover una solución de reestructuración offshore que maximice la preservación del valor y proteja los intereses de todas las partes interesadas. "La compañía continuará defendiendo firmemente el interés de sus inversionistas, asegurando la entrega del proyecto, en calidad y cantidad, y asegurando las operaciones normales y la estabilidad", ha apostillado.