Toto Wolff ofreció un contrato corto a Hamilton para "mantener abierta" la opción del joven Antonelli

El jefe de equipo del Mercedes AMG, Toto Wolff, reveló este miércoles que ofrecieron un contrato solo de dos años al británico Lewis Hamilton, que correrá para Ferrari en 2025, porque querían tener "mantener abierta la opción" de ofrecer un asiento al joven Andrea Kimi Antonelli, que debutará este año en Fórmula 2. "Hubo una situación hace muchos años en la que tuvimos la oportunidad de dejar conducir a Max (Verstappen), y no fue posible entonces, porque simplemente no teníamos un asiente libre. Rosberg y Hamilton estaban ligados a nosotros a largo plazo, y Red Bull, naturalmente, aprovechó la oportunidad", recordó Wolff en declaraciones a la emisora austriaca ORF. En 2014, los 'energéticos' "le dieron un contrato con Toro Rosso" a Verstappen, "con la posibilidad de pilotar para Red Bull al año siguiente". "Perdimos al joven piloto, y ya veis el éxito que ha tenido", lamentó. El pasado mes de agosto, Hamilton firmó un contrato de dos años con la escudería alemana, una extensión que dejaba abierta la posibilidad de que Mercedes se hiciera con Antonelli en 2026, coincidiendo con el cambio de reglamentación. Pero el siete veces campeón del mundo ejecutó una cláusula de salida, dejando su asiento libre para 2025. El joven piloto italiano, de 17 años, debutará en la Fórmula 2 esta temporada con Prema, categoría a la que llega como campeón de la F4 italiana en 2022 y del Campeonato de Europa de Fórmula Regional el año pasado. Y Wolff no quiere que, como ocurrió con Verstappen, Antonelli no pueda recalar en Mercedes por 'overbooking' en el box. "Y precisamente porque tenemos un junior en el horizonte que realmente está conduciendo a un nivel muy alto, simplemente quería mantener esta opción abierta", confirmó. "Eso no significa que realmente vayamos a poner a Antonelli en el coche el próximo año. Tiene 17 años y quizá sea un poco pronto. Pero con vistas a los próximos cinco o diez años, quería tener esta opción. Es un niño prodigio. Ganó todo lo que se podía ganar en karting y luego pasó a la F4. Ganó todos los campeonatos en su año de novato", elogió Wolff en palabras recogidas por Autosport. El austriaco avanzó que Antonelli hará test privados con el Mercedes de 2022, con "un gran programa de pruebas en 2024". "Entonces veremos, ¿está listo para 2025? O para 2026, ¿habrá una situación diferente?", se preguntó Wolff. Finalmente, el jefe de equipo auguró un mercado para 2025 "increíblemente interesante", con pilotos "muy fuertes" que estarán "disponibles". "Mercedes revisará la situación "en las próximas dos o tres carreras. ¿Queremos confiar en la experiencia y quizás probar algo nuevo? ¿O queremos centrarnos en la juventud y asumir el riesgo de tener un novato", concluyó.