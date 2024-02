Toni Kroos: "Volver a la selección alemana es una decisión que sale del fondo de mi corazón"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos aseguró que, desde el anuncio de su regreso a la selección alemana, no se ha replanteado su decisión, la cual ha salido "desde el fondo" de su "corazón" y atendiendo a "muchos comentarios muy positivos". "Probablemente no sería bueno decirlo ahora, pero realmente es desde el fondo de mi corazón", afirmó el jugador madridista en el podcast 'Einfach mal luppen' junto a su hermano, Felix Kroos. El ganador del Mundial con Alemania en 2014 Kroos, ganador de la Copa del Mundo, anunció la semana pasada que regresará a la selección para disputar la Eurocopa este verano, del 14 de junio al 14 de julio, que se disputa en el país germano. También estará disponible para los amistosos ante Francia y Países Bajos de marzo. El centrocampista se retiró del combinado nacional tras la última Eurocopa de 2021, con 106 internacionalidades, por lo que no disputó el Mundial a finales de 2022 en Catar. Pero ahora, los comentarios "muy positivos" han ayudado a su vuelta. "Esperaba más comentarios diciendo que no sé lo que hago o que no conozco el riesgo", confesó.