Todos los asistentes al homenaje de la Familia Real Británica a Constantino de Grecia

Nueva cumbre de la realeza europea en el homenaje que la Familia Real Británica ha hecho este martes a Constantino de Grecia, último rey de los helenos, un año después de su fallecimiento el 10 de enero de 2023. El hermano de la Reina Sofía, que residió en Londres durante muchísimos años, tenía un vínculo muy estrecho y casi familiar con los Windsor y, como muestra de su cariño y su respeto, han organizado un servicio de acción de gracias en su honor en la imponente capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Y, a pesar de la ausencia del Rey Carlos III por el tratamiento contra el cáncer al que se está sometiendo, y de la decisión de última hora del Príncipe Guillermo de no asistir al homenaje, la Reina Camilla ha ejercido de anfitriona en un acto religioso especialmente emotivo que no se han querido perder numerosos representantes de las diferentes Casas Reales del viejo continente. Por parte de la Familia Real Británica, además de la Reina, ha sorprendido la presencia del Príncipe Andrés, que ha acudido acompañado por su exmujer Sarah Ferguson -con la que se especula que podría haberse dado una nueva oportunidad-, la princesa Ana con su marido Timothy Laurence, su hija Zara Phillips y el marido de ésta Mike Tindall, además del marido Beatriz de York, Edoardo Mapelli. La Reina Noor de Jordania, viuda del Rey Hussein, tampoco ha faltado a este funeral tan especial, y ha llegado acompañada por Kyril de Bulgaria, que reside en Londres. La Familia Real danesa ha estado representada por su parte por la princesa Benedicta, hermana de la Reina Margarita y de Ana María de Grecia, que ha llegado en último lugar al homenaje acompañada por la Reina Camilla, muy elegante con un conjunto de falda azul marino y llamativa pamela a juego. Como no podía ser de otra manera, la Casa Real griega ha estado representada al completo y hemos visto hacer el paseíllo a la Capilla de San Jorge a todos los hijos del difunto Rey Constantino. En primer lugar, el heredero, Pablo de Grecia, junto a su mujer Marie Chantal Miller -espectacular con un total look en color burdeos con vestido capa con falda evasé con vuelo y stilettos a juego-, y cuatro de sus cinco hijos: la princesa Olympia y los príncipes Arístides, Achileas y Odysseas, echando de menos al mayor de los hermanos, Constantino, en el ojo del huracán mediático por su historia de amor con la influencer Poppy Delevigne. A continuación, el príncipe Felipe de Grecia y Nina Flohr, y Teodora de Grecia con su prometido, Matthew Kumar -que ya han aplazado su boda en tres ocasiones- y varios metros por detrás Alexia de Grecia y Carlos Morales, y Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik, que ha derrochado sofisticación con un impecable tocado. LA FAMILIA REAL ESPAÑOLA, CASI AL COMPLETO En cuanto a la Familia Real Española, la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos, dada su elevada edad, no han hecho su entrada a la Capilla con el resto de la Comitiva, pero sí hemos podido ver a la infanta Elena -con la bota ortopédica que lleva desde hace varias semanas y sin la compañía de ninguno de sus hijos- y a la infanta Cristina del brazo de su primogénito Juan Urdangarín. En último lugar, justo antes de la Reina Camilla y la Reina Ana María de Grecia, han hecho su aparición los Reyes Felipe y Letizia. La Reina, elegancia pura con un diseño azul marino y abrigo capa con cuello de pelo en negro, se ha mostrado de lo más sonriente y no ha dudado en compartir confidencias con su marido en su breve recorrido hasta la Capilla de San Jorge.