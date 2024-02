Swisscom negocia en exclusiva la compra de Vodafone Italia por 8.000 millones

La operadora suiza Swisscom y la británica Vodafone han confirmado que mantienen "negociaciones avanzadas en exclusiva" para la adquisición por parte de la compañía helvética del 100% de Vodafone Italia, valorada en 8.000 millones de euros. Según sendos comunicados de las empresas, si bien los términos completos de la transacción aún no se han definido, Swisscom y Vodafone Group han acordado un precio de compra preliminar para Vodafone Italia de 8.000 millones de euros en efectivo y libre de deuda. En caso de cerrarse la transacción, la empresa suiza de telecomunicaciones ha expresado su intención de fusionar Vodafone Italia con Fastweb, la filial de Swisscom en el país transalpino. En este sentido, Swisscom confía en que la operación aumente el valor y el flujo de efectivo para la compañía y que, luego de la adquisición, esta mantenga al menos una calificación crediticia corporativa 'A', así como un impacto positivo en su política de dividendos. De su lado, Vodafone ha destacado su colaboración con varias partes para explorar la consolidación del mercado en Italia y ha expresado su opinión de que esta posible transacción "ofrece la mejor combinación de creación de valor, ingresos en efectivo iniciales y certeza de la transacción para los accionistas de Vodafone". No obstante, las dos operadoras han subrayado que no puede haber certeza de que finalmente se acuerde alguna transacción. A finales del pasado mes de enero, Iliad, operadora controlada por el magnate francés Xavier Niel, anunció que Vodafone había rechazado su oferta revisada para fusionar los negocios de ambas compañías en Italia. Dicha propuesta revisada ofrecía a Vodafone la fusión de los negocios de ambas operadoras en Italia mediante la creación de una nueva entidad (NewCo) en la que cada empresa controlaría un 50% y que proporcionaría a la británica un pago en efectivo de 6.600 millones de euros, 100 millones más que la oferta inicial, y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros. De su lado, Iliad obtendría 400 millones de euros en efectivo y un préstamo de accionistas de 2.000 millones de euros.