Sofía Cristo tiende la mano a su hermano Ángel ante su inmimente marcha a 'Supervivientes'

Empieza la cuenta atrás para el inicio de 'Supervivientes 2024', y aunque tendremos que esperar al día 7 de marzo para ver a los concursantes saltando del helicóptero a su llegada a la isla, ya conocemos el casting del reality casi al completo: Zayra Gutiérrez, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Arkano, Kike Calleja, Pedro García Aguado, Carmen Borrego... y Ángel Cristo Jr. Semanas después de arremeter duramente en televisión contra su madre, Bárbara Rey, el hijo de la vedette se embarca en la que promete convertise en la mayor aventura de su vida. "Ahora es el momento en el que ha encajado todo para que vaya. Quiero intentarlo, va a ser una prueba muy dura de superación para mí. En un momento que está siendo muy duro para mí y espero que consiga aguantar, que el físico soporte todas las pruebas, mentalmente estar fuerte y poder entretener a la gente y dar mucho juego", ha asegurado en sus primeras declaraciones tras confirmarse que es uno de los fichajes estrella de 'Supervivientes'. Un reality en el que concursó su hermana Sofía Cristo en 2007, aunque como ha reconocido Ángel en '¡De viernes!' no le ha pedido ningún consejo para sobrevivir en la isla: "Creo que aguantó casi un mes y lo que tenía que hablar con ella ya lo hablé en su momento, ahora consejos sobre 'Supervivientes' no voy a pedirle", ha sentenciado, dejando claro que ni siquiera este reto extremo ha hecho que se plantee un acercamiento a su familia. Mientras Bárbara Rey guarda silencio, a pocos días del arranque del reality Sofía ha tendido la mano a su hermano y, aunque confiesa que no sabe nada y que no ha hablado con él para desearle suerte, "espero que le vaya muy bien, muchas gracias". Parca en palabras, la Dj ha evitado dar ningún consejo a Ángel ni decir si se esperaba su fichaje por 'Supervivientes' o si por el contrario le ha sorprendido, aunque sí ha asegurado que su madre y "todo está muy bien" y este regreso por todo lo alto de su hijo a televisión no le ha pasado factura en la depresión que sufre y por la que está a tratamiento como ella misma ha confesado.