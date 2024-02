Simeone: "Lo inesperado a veces termina sucediendo"

Majadahonda (Madrid), 28 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que "el fútbol es muy cambiante" y "lo inesperado a veces termina sucediendo", en la víspera del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic, que tiene "toda la gente a favor" en San Mamés y "una ventaja importante" de 0-1 del encuentro de ida en el estadio Cívitas Metropolitano.

"El fútbol es muy cambiante. Lo que tiene de bonito es que lo inesperado a veces termina sucediendo, así que este jueves tienen toda la gente a favor; van ganando el partido por 1-0; me imagino un escenario importante, porque tienen una afición que acompaña muy bien a su equipo, y tiene futbolistas que juegan muy bien, muchos jóvenes sobre todo. No me imagino otra situación que un partido intenso", avanzó.

"Ojalá podamos demostrar todas las cosas buenas que nos imaginamos", expuso el técnico argentino en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en el que se confirmó la baja de Antoine Griezmann. Tampoco están disponibles José María Giménez, Thomas Lemar y César Azpilicueta.

El Atlético necesita "la capacidad de hacer dos goles más que ellos" en el encuentro de vuelta de este jueves, en el que la motivación va de por sí inherente a un duelo de tanta dimensión y con tal premio para el ganador.

"Cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual vamos a enfrentar el partido, sabiendo que jugamos contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que son un rival duro", avisó Simeone, con la "ilusión de que hagan un gran partido" sus jugadores para poder llegar a la final de la Copa 11 años después.

"Siempre llegar a una final es muy bonito, sobre todo, para los aficionados, también para el club y ni que hablar para los jugadores. Seguramente, habrá un ambiente importante como nos tiene habituados la gente de Bilbao. No nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa", avanzó.

El Atlético está preparado para "lo que el partido te demande", según explicó Simeone, y contrarrestar la presión alta del Athletic. "Normalmente, cuando uno imagina un partido a veces sale y a veces es un partido totalmente diferente, porque lo ejecutan personas que se comportan individualmente dentro de un colectivo", dijo.

"Si esa persona individualmente genera cosas buenas para el colectivo pueden pasar cerca de las cosas que te imaginas, pero, cuando a veces no pasa, de lo individual se rompe lo colectivo a favor del Bilbao o a favor de nosotros", añadió.

"Si el Bilbao piensa en salir a presionar alto y fuerte y nosotros tenemos una buena salida de juego progresaremos nosotros y no saldrá el plan que tendrán ellos. Y si nosotros queremos ir a presionar a su campo y juegan rápido con los velocistas que tienen en campo nuestro, no saldrá el plan nuestro de la presión y saldrá el plan de ellos", ejemplificó el técnico.

Una victoria mínima al término de los 90 minutos y de la prórroga llevaría el duelo a los penaltis. En la noche del martes, el Mallorca se clasificó en San Sebastián por ese medio, tras el empate a uno. Su técnico, Javier Aguirre, desveló que no habían ensayado los lanzamientos desde los once metros.

"El 'míster' Aguirre tiene mucha experiencia en todo esto. Habría que llevar el escenario a los 120 minutos de juego, con los nervios, la intensidad, el cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penalti en un momento... Y no se puede generar eso. Los chicos se quedan a patear penales normalmente. Hoy, ayer, suelen tirar penales porque sí", dijo.