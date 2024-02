Rusia descarta indicios de espionaje por parte de EEUU en los teléfonos móviles del entorno de Putin

Las autoridades de Rusia han descartado este miércoles que existan indicios de que el Gobierno estadounidense ha estado llevando a cabo actividades de espionaje para interceptar conversaciones a través de los teléfonos móviles de personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que "no tiene información" sobre estas supuestas actividades, que tendrían como objetivo "supervisar los movimientos" del presidente ruso en plena invasión de Ucrania, pero ha destacado que el servicio de Inteligencia "hace todo lo que está en su mano para garantizar la seguridad del jefe de Estado". "No tenemos información exacta sobre este asunto. No sé en qué se basan estas informaciones", ha dicho Peskov en relación con las publicaciones sobre presuntas acciones de espionaje encaminadas a interceptar las comunicaciones de los teléfonos móviles de aliados y socios de Putin. En este sentido, ha pedido a las personas cercanas al presidente "mantenerse alerta" y "vigilar que el sistema operativo de los teléfonos móviles es absolutamente transparente". "Esto tiene que quedar claro", ha puntualizado. Por otra parte, la Embajada de Rusia en Estados Unidos ha acusado este mismo miércoles a las autoridades estadounidenses de tratar de desestabilizar la situación política en Rusia de cara a las elecciones presidenciales previstas para mediados de marzo. "La histeria rusófoba desatada de manera artificial en Estados Unidos confirma el objetivo de las autoridades estadounidenses de desestabilizar la situación política interna en nuestro país a la espera de las elecciones presidenciales", ha señalado la legación diplomática rusa en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram. Además, ha acusado a Washington de tener "doble rasero" a la hora de abordar cuestiones de Derechos Humanos. "Mientras ellos llaman a la libertad de expresión en el extranjero y el respeto a los valores democráticos, aquí se silencian vergonzosamente sus propios pecados y fallos. Entre ellos están la arbitrariedad policial, la discriminación racial, numerosos casos de odio por motivos religiosos y la imposición agresiva de la agenda neoliberal", recoge el texto. Rusia celebrará las elecciones presidenciales el próximo 17 de marzo. La votación en los comicios se realizará entre los días 15 y 17, por lo que serán los primeros comicios presidenciales en la historia del país que durarán tres días.