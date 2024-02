Rocío Crusset y Pepa Gea presumen de maravillosa relación mientras acompañan a Carlos Herrera en un nuevo reconocimiento

Muy arropado por las personas más importantes en su vida, así ha estado Carlos Herrera en el acto en el que ha sido nombrado nuevo Académico de Honor de la Academia Médico Quirúrgica Española. Demostrando que son una verdadera familia unida y feliz, el periodista acudió a la cita muy bien acompañado por su mujer, Pepa Gea, además de sus dos hios Rocío Crusset y Alberto. Mientras que su actual mujer, Pepa Gea, no perdió detalle de lo que sucedía durante el acto, también sus dos hijas, Sofía y Paula, demostraban que la relación que mantienen con el periodista es maravillosa. En un discreto segundo plano, las dos les dejaron todo el protagonismo a los hijos de Carlos, Rocío y Alberto, que también siguieron con mucha atención las palabras de su padre. Teléfono en mano, Rocío y Alberto no dudaron en inmortalizar algunos de los momentos más importantes del acto en el que su padre dio un discurso bajo el título 'Mis grandes profesores'. Tras el acto, Rocío no dudó en acercarse a Pepa y sus hijas para saludarlas y charlar con ellas algunos minutos. Siempre muy respetuosa con la vida personal de sus padres, la modelo demostró que apoya a su padre en cada una de sus decisiones, también la de rehacer su vida al lado de Pepa. "A toda mi familia" revelaba Carlos Herrera cuando le preguntaban a quién le dedicaba este reconocimiento en el mundo de la medicina. En uno de los mejores momentos de su vida, el periodista también recibirá un nuevo reconocimiento, esta vez como Hijo Adoptivo de la Provincia de Cádiz: "Cádiz forma parte de mi vida porque llevo en Cádiz media vida, adoro la provincia de Cádiz que es una provincia excepcional, diferente, salpicada de singularidades, y que me ha dado granes momentos".