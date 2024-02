Qatar dice que "no puede tolerarse" que los palestinos "mueran por una hambruna causada de forma deliberada"

El Gobierno de Qatar ha recalcado este miércoles que "no puede tolerarse" que los palestinos "mueran a causa de una hambruna causada de forma deliberada" en la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "La muerte deliberada por hambre de palestinos no puede ser tolerada y la comunidad internacional debe actuar", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, que ha agregado que "toda ayuda entregada a Gaza es una parte muy pequeña respecto a las necesidades". Así, ha recalcado que "hay dos millones y medio de personas que viven en la ausencia total de sanidad y servicios de emergencia" y ha subrayado que "más de un millón de personas viven en tiendas de campaña en el sur de la Franja", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Qatar en su cuenta en la red social X. "La ayuda debería entregarse libremente, sin restricciones, como el Estado de Qatar ha enfatizado siempre", ha dicho, antes de reseñar que el puente aéreo abierto por Qatar hasta la ciudad egipcia de Al Arish ha visto el vuelo de 80 aviones, si bien "los obstáculos para la entrada de la ayuda siguen siendo grandes". En este sentido, ha lamentado que "no hay una presión real de la comunidad internacional para una entrada total y sin condiciones de la ayuda" y ha reiterado que "es doloroso que la entrada de ayuda humanitaria sea uno de los asuntos sobre la mesa" en las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Por último, ha hecho hincapié en que "el Estado de Qatar, en cooperación con sus socios, busca detener la agresión (por parte del Ejército de Israel) antes del mes sagrado de Ramadán", que arranca el 10 de marzo. El propio Al Ansari se mostró el martes "optimista" ante la posibilidad de un alto el fuego antes de esa fecha, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara que espera que el alto el fuego pueda ser alcanzado de cara al lunes, 4 de marzo, al tiempo que desveló que Israel se habría comprometido a "no llevar a cabo actividades (militares) durante el mes de Ramadán para dar tiempo a sacar a todos los rehenes". El Ejército israelí lanzó una ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de casi 30.000 palestinos, a los que se suman más de 400 en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.