Previa del Athletic Club - Atlético de Madrid

Athletic Club y Atlético de Madrid se disputarán este jueves (21.30 horas) en San Mamés el segundo billete hacia la final de la Copa del Rey, con ventaja de los bilbaínos por su triunfo de la ida (0-1) y con el plus de jugar ante su afición, mientras que el cuadro colchonero intentará voltear la semifinal en un campo donde solo ha ganado en una de sus seis últimas visitas, y para colmo no estará Antoine Griezmann. El Athletic busca su tercera final copera en tres años, para ello, el equipo de Ernesto Valverde dio el primer paso al imponerse hace tres semanas en el Cívitas Metropolitano gracias al solitario gol de Álex Berenguer. Ahora, ante su público, los 'leones' intentarán redimirse de lo ocurrido en la vuelta de semifinales de Copa de la temporada pasada, cuando Osasuna les venció a las puertas de la final con un gol de Pablo Ibáñez en la prórroga. Enfrente estará ahora el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone. Los colchoneros, pese a ir por detrás en la eliminatoria, mostraron una de sus mejores versiones en el duelo de ida, generando muchas ocasiones; fueron el desacierto de cara a puerta y los errores individuales en defensa lo que le lastraron y llevaron a afrontar este partido de vuelta con la necesidad de ganar por más de un gol en San Mamés. El duelo en San Mamés medirá a dos de los mejores equipos de España esta temporada. El equipo de Valverde está viviendo su mejor temporada en el siglo XXI, y en casa está logrando unos resultados sobresalientes. Los pupilos de Valverde solo han caído derrotados en la capital del 'Botxo' en uno de los 14 encuentros que ha disputado, el primero de la temporada ante el Real Madrid (0-2). De hecho, los rojiblancos encadenan nueve triunfos consecutivos, su mejor racha en San Mamés desde 1985. Además, otro de los motivos que llama al optimismo en Bilbao es el rendimiento del equipo en las últimas visitas del Atlético de Madrid a 'La Catedral'. Los colchoneros solo han conseguido un triunfo en sus últimos seis partidos en San Mamés, y su último precedente acabó en victoria solvente del Athletic por 2-0. Un antecedente esta temporada en el que los de Valverde pasaron por encima del equipo madrileño, y tan solo Jan Oblak, con una actuación notable, evitó la goleada. En esas, la afición del Atlético de Madrid ha apelado durante los días previos al espíritu de Bucarest, recordando la final de la Europa League que enfrentó a ambos en la temporada 2011/12 y que acabó con el título para los madrileños con un contundente 3-0. Mientras que, el Athletic se aferra al dato de que tan solo ha caído eliminado en una semifinal copera a la que llegó al partido de vuelta por delante en el marcador -ante el Real Madrid en la temporada 1923/24. Una de las claves de la remontada rojiblanca pasará por la defensa. Sobre el césped de San Mamés se juntan el equipo de LaLiga EA Sports que más goles anota como local y otro que ha recibido gol en 12 de sus últimos 13 partidos a domicilio. Además, para encontrar la última victoria del Atlético de Madrid como visitante ante un rival de Primera División hay que remontarse al 21 de octubre, ante el Celta (0-3). Y si se tienen en cuenta los resultados entre ambos en San Mamés, el último triunfo colchonero por más de un gol llegó en 2014 (1-4). En clave bilbaína, además de la brillante campaña que están cuajando como local, otro de los motivos que invita al optimismo es la ausencia de Griezmann en el encuentro. Y es que el delantero francés tiene en el Athletic su victima favorita, con 14 tantos en 32 partidos. Una baja que Simeone podría suplir con la incorporación al once de Ángel Correa o de Memphis Depay; o incluso, como ocurriera en San Siro frente al Inter en la Liga de Campeones, poniendo en ataque a Marcos Llorente. Sí que estarán disponibles los cuatro referentes del Athletic: los hermanos Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta. Ellos fueron protagonistas durante la eliminatoria de cuartos de final en el triunfo (4-2) ante el FC Barcelona, anotando cada uno de ellos un gol. Además, en lo que se lleva de temporada, suman 30 goles entre ellos; es decir, casi el 50% de los tantos de los 'leones' en este curso. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ATHLETIC CLUB: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Correa y Morata. --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). --ESTADIO: San Mamés. --HORA: 21.30 / La 1 y Movistar Plus+.