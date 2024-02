Miércoles, 28 de febrero de 2024 (04:00 GMT)

UCRANIA GUERRA

La OTAN y los aliados rechazan la hipótesis de Macron de enviar tropas a Ucrania

Redacción Internacional (EFE).- Países europeos y norteamericanos rechazaron la posibilidad de que naciones pertenecientes a la OTAN envíen tropas a Ucrania para ayudar a Kiev, una hipótesis apuntada la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron, y contestada duramente por Rusia. Durante una cena en París este lunes dirigentes europeos reunidos en el Elíseo coincidieron en avanzar hacia "una economía de guerra" para ayudar a Ucrania a hacer frente a la invasión rusa y Macron no excluyó incluso el envío de tropas si fuera necesario para lograr ese objetivo. Al término de esa cena sobre la situación de Ucrania, Macron consideró necesario "hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra".

UCRANIA GUERRA

Rusia ve inevitable un conflicto con la OTAN si despliega tropas en territorio ucraniano

Moscú (EFE).- El Kremlin tachó de "inevitable" un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugirió la víspera el presidente francés, Emmanuel Macron. "En ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable (del conflicto con la OTAN)", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Según Peskov, los países de la Alianza Atlántica deben "valorar" si el conflicto con Rusia "corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos".

ISRAEL PALESTINA

Al borde de la hambruna, la Franja de Gaza recibe ayuda humanitaria desde el aire

Gaza/Jerusalén (EFE).- Miles de palestinos se arremolinaron este martes en las playas del sur de la Franja de Gaza para recibir ayuda humanitaria que les fue lanzada desde aviones de Francia, Catar, Jordania, Egipto y Emiratos Árabes, mientras crecen los temores por una inminente hambruna en el devastado enclave. "Gracias a Dios!", clamaba uno de los muchos gazatíes que acudieron a las playas en el extremo sur de la Franja, mientras se abría paso entre la arena cargando un gran costal de harina en los hombros. Como él, los habitantes de Dier al Balah, en el centro del enclave, de Jan Yunis, la municipalidad más grande del sur del enclave, y de la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto y con costa en el Mediterráneo, vieron caer del cielo paquetes de ayuda humanitaria enlazados a paracaídas.

ISRAEL PALESTINA

Rusia propone al Consejo de Seguridad de la ONU considerar sanciones a Israel

Naciones Unidas (EFE).- El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, propuso este martes al Consejo de Seguridad que comience a considerar posibles sanciones a Israel por "obstruir la asistencia humanitaria" en la Franja de Gaza. "Cuando se trata de obstruir la asistencia humanitaria para los necesitados, el Consejo de Seguridad tiene el derecho de considerar adoptar sanciones, y creo que ahora es el momento de activar esta provisión", dijo el representante durante una reunión sobre la crisis alimentaria en el enclave palestino.

ISRAEL PALESTINA

Mediadores buscan una tregua en Gaza para antes de Ramadán, pero aún no hay evolución

El Cairo (EFE).- Los mediadores entre las partes en conflicto en la guerra buscan que haya un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza para antes del inicio del mes sagrado islámico de ramadán, que se prevé que comience el próximo 11 de marzo, pero hasta el momento no hay evolución en las negociaciones. "No hay nada concreto que anunciar" y "no hay ninguna evolución" en las negociaciones, dijo este martes durante su comparecencia semanal ante la prensa en Doha el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari.

ISRAEL PALESTINA

Israel mata a tres milicianos de Hamás en una redada en Tubas, norte de Cisjordania

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel mató esta madrugada a tres milicianos de Hamás en el campo de refugiados de Al Fara, en la ciudad de Tubas, norte de Cisjordania ocupada, durante una redada militar que incluyó francotiradores y maquinas excavadoras. El ministerio de Sanidad palestino confirmó la muerte de Ahmed Daraghmeh, de 26 años, por disparos en pecho, cuello y cabeza; Mohamed Bayadsa, de 32, por un disparo en la cabeza; y Osama Zalat, de 31 años, por impactos de bala en el pecho. El grupo islamista Hamás hizo un llamamiento a la "juventud revolucionaria en toda Cisjordania y a los combatientes de la resistencia libre para intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos".

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu contradice a Biden al asegurar que su guerra en Gaza tiene apoyo internacional

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que ha tenido un "éxito considerable" en su campaña internacional para mantener su guerra contra el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, contradiciendo recientes declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden. "Desde el comienzo de la guerra, he estado liderando una campaña diplomática para bloquear la presión (internacional) que busca poner fin prematuramente a la guerra y asegurar un fuerte apoyo a Israel. Hemos tenido un éxito considerable", indicó Netanyahu en un comunicado. Biden, en plena campaña presidencial, dijo en una entrevista televisiva anoche que si Israel continúa con el “Gobierno increíblemente conservador" que tiene, incluyendo a su ministro de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, "perderá el apoyo" internacional.

EEUU ELECCIONES

Biden y Trump cumplen y ganan en Míchigan, pero no se libran de sus escollos

Washington (EFE).- El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump cumplieron este martes con los pronósticos en las primarias de Míchigan que celebraron sus respectivos partidos y lograron proclamarse vencedores, pero no consiguieron sacar del tablero de juego a sus rivales. Así, Trump tendrá que seguir enfrentándose a Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, que no abandonará por ahora la carrera, pese a que hoy solo obtuvo el 28,5 % de los votos con el 22 % escrutado, frente al 66,6 % del expresidente. Mientras, hoy se ha confirmado que Biden, pese a ser el único candidato demócrata con posibilidades reales, tendrá en la carrera presidencial un rival que podría complicarle considerablemente la reelección: el votante descontento con el papel de EE.UU. en la guerra de Gaza.

ISRAEL LÍBANO

Israel ataca objetivos de Hizbulá en respuesta a 50 cohetes lanzados hacia base militar

Jerusalén (EFE).- Los aviones de combate de Israel atacaron objetivos militares de Hizbulá en el sur de Líbano, después de que la milicia chií libanesa lanzara más de 50 cohetes y un misil antitanques a lo largo del martes, que tenían como objetivo instalaciones militares israelíes. Por la noche, "se identificaron aproximadamente 20 lanzamientos (de cohetes) que cruzaban desde el Líbano hacia el norte de Israel, algunos de los cuales fueron interceptados con éxito por el Sistema de Defensa Aérea del Ejército" y el resto cayó en zonas despobladas, informó un vocero castrense, luego de que se activaran las sirenas antiaéreas en esa zona.

HUTÍES ATAQUES

La Marina británica alerta de un nuevo ataque frente a las costas de Yemen sin daños

El Cairo (EFE).- La Marina británica alertó este martes de un nuevo ataque contra una embarcación frente a las costas de Yemen que no provocó daños, en un momento en el que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han incrementado sus operaciones contra barcos comerciales y buques de guerra que transitan por el mar Rojo. La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (Ukmto) aseguró en una alerta de que recibió información sobre un ataque que tuvo lugar a unas 60 millas náuticas al oeste de Al Hudeidah, puerto yemení controlado por los hutíes y una de las bases de lanzamiento de ataques más habituales de los rebeldes.

RUSIA OPOSICIÓN

Rusia condena a 2,5 años de cárcel a Oleg Orlov, líder de Memorial y Nobel de Paz en 2022

Moscú (EFE).- La Justicia rusa condenó hoy a 2 años y seis meses de cárcel por desprestigiar al Ejército al veterano activista Oleg Orlov, dirigente de Memorial, organización de derechos humanos que recibió el Nobel de la Paz en 2022. Nada más conocerse el fallo, los agentes del orden encapuchados esposaron a Orlov, de 70 años, y lo introdujeron en una celda en la misma sala del Tribunal Golovinski de Moscú. El activista fue condenado por un artículo en el que llamó al actual régimen político "totalitario y fascista", algo que, a la vista de lo ocurrido en los últimos meses, incluido la reciente muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni, no exageró, según sus palabras, "ni un ápice".

UE MEDIOAMBIENTE

El Parlamento Europeo aprueba la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza

Estrasburgo (Francia) (EFE).- El pleno de la Eurocámara aprobó hoy la controvertida Ley de Restauración de la Naturaleza, símbolo de la tensión entre protección del medioambiente y el sector agrícola que supera un gran obstáculo a casi 100 días de las elecciones al Parlamento Europeo. El texto fue respaldado por 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones en el hemiciclo y para quedar oficialmente adoptado sólo quedaría que el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, confirme también lo acordado en la negociación con la Eurocámara y la Comisión Europea. EFE

int/ah/rf/jrh/lnm/rrt