Lula considera que Bolsonaro está "confesando el crimen" al pedir la amnistía para los investigados del asalto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado este martes que su predecesor, Jair Bolsonaro, pidiera la amnistía para los detenidos por el asalto a las instituciones demócraticas el 8 de enero de 2023 durante una manifestación convocada en la ciudad de Sao Paulo, donde se defendió de las acusaciones contra él por su supuesta implicación en una trama golpista. "¿Cómo alguien empieza a pedir amnistía sin siquiera haber sido juzgado todavía?", ha cuestionado, subrayando que el caso se encuentra en fase de investigación y que tiene que terminar el proceso, para lo cual es "necesario escuchar e investigar" a los sospechosos. En este sentido, hay afirmado que, a pesar de que "algunos pocos" han sido juzgados por los actos golpistas del 8 de enero, la "mayoría aún están siendo investigados". "Pero el ciudadano pide una pronta amnistía. Quiero que tenga la presunción de inocencia que yo no tuve", ha concluido, alegando que "están confesando el crimen". "(Los detenidos) ni siquiera han sido juzgados, están encarcelados como garantía de paz y orden en este país. No se sabe quién lo ordenó, lo financió", ha remarcado. No obstante, ha pedido estar alerta, porque "es importante", ya que considera que "esta gente está demostrando que no está jugando" porque se encargan de negar la democracia y las instituciones, diciendo "las mayores barbaridades posibles". Sin embargo, ha reconocido que los simpatizantes de Bolsonaro realizaron el domingo "una gran manifestación", según se pueden ver en las imágenes. "No es posible negar un hecho", ha aseverado. Pero ha afirmado que era una "protesta contra la democracia" y que se trató de un acto "en defensa del golpe". La Policía Federal citó a Bolsonaro para prestar declaración en el marco de la operación 'Tempus Veritatis', que investiga una supuesta trama golpista para evitar dejar el cargo tras unas elecciones de octubre de 2022, que él mismo, según se le escucha en una serie de grabaciones, daba por perdidas. De acuerdo con la investigación, Bolsonaro habría recibido, analizado y modificado un 'borrador' de esta supuesta trama, que comenzaría en un primer lugar cuestionando la legitimidad del sistema electoral para allanar posteriormente el camino a un golpe, que contaría con el apoyo de importantes militares.