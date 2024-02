López Obrador amaga con no acudir a la cumbre de líderes de América del Norte si no se "respeta" a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido este miércoles de que no acudirá a la reunión de los líderes de América del Norte que se celebra en abril en la ciudad canadiense de Quebec "si no hay un trato respetuoso", en medio de la "campaña sucia" que, ha denunciado, se está orquestando tanto contra él como contra los intereses del país. "Si no hay un trato respetuoso no participo. Además ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho", ha dicho López Obrador en su visita a Palenque, en Chiapas, donde ha alertado de la existencia de grupos de presión para afectar las relaciones con respecto a temas migratorios y de lucha contra las drogas. "Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby en Estados Unidos y Canadá. Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo", ha dicho, señalando que estas campañas se han intensificado ahora que celebran elecciones próximamente. Así, ha explicado que esta "guerra sucia" ha quedado de manifiesto en los varios reportajes internacionales que le relacionan con el narcotráfico, o en la propuesta de cierto sectores en Canadá que criminalizan la migración mexicana, así como las reclamaciones de cerrar la frontera por parte los republicanos de Estados Unidos. "Están queriendo tomar medidas en contra de México", ha dicho el presidente mexicano, quien ha destacado que su Gobierno siempre ha actuado "de manera generosa" con las autoridades canadienses en el control de los flujos migratorios. En lo que respecta a Estados Unidos, "se está hablando por ejemplo de cerrar la frontera (...) si somos sus principales socios económicos, comerciales en el mundo. Pero son baladronadas, porque eso no es sensato, no le conviene ni al pueblo de estadounidense, ni a nosotros, ni a nadie", ha expresado, informa 'La Jornada'. López Obrador ha apelado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para que no participen de la "guerra sucia" contra él y "se abstengan de ayudar a la mafia del poder económico y político" de México "porque eso es inmoral".