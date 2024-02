Lara Dibildos, feliz tras su inesperada 'reconciliación' con Cándido Conde Pumpido: "Es una amistad diferente"

Lara Dibildos y Cándido Conde Pumpido podrían haberse dado una segunda oportunidad. Cinco meses después de su ruptura y tras la detención del abogado por la falsa denuncia de agresión sexual de una joven brasileña con la que tuvo un breve 'affaire', todo apunta a que la hija de Laura Valenzuela y su última pareja se han reconciliado. Es la revista 'Semana' quien ha destapado en exclusiva este acercamiento con unas imágenes de Lara y Cándido paseando de lo más cómplices y sonrientes en la noche madrileña antes de entrar juntos al domicilio de la actriz, de donde el hijo del presidente del Tribunal Constitucional salió la mañana siguiente tras haber dormido con su ¿novia? Una reconciliación sorpresa que llega tras el escándalo protagonizado por Cándido, detenido el 3 de noviembre por agredir presuntamente a una mujer aunque tras declarar ante la jueza quedó libre sin cargos porque se descubrió que se trataba de una denuncia falsa y que esta joven brasileña estaba en búsqueda y captura por intento de homicidio y una treintena de causas más en su país natal. Un momento en el que el abogado tocó fondo y fue ingresado en un hospital psiquiátrico por unos presuntos problemas de salur mental que, a la vista está, ha superado completamente. Y aunque en su día, tras su ruptura en octubre, Lara aseguró que eran incompatibles y que no había posibilidades de reconciliación, parece que con el paso de los meses se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro. Sin embargo, evitando lanzar campanas al vuelo hasta que tenga claros sus sentimientos, la artista evita hablar de segunda oportunidad, aunque su sonrisa la delata: "Hemos retomado el contacto. Me ha ayudado mucho legalmente con un tema personal y... es una amistad diferente" ha confesado. "Ahora le veo muy bien, la verdad es que sí, pero no sé si puede surgir algo más. Yo de momento con esto tengo bastante" ha zanjado, dejando en el aire si su innegable acercamiento cuajará y pronto volverá a hablar de Cándido como su novio.