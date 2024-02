José Gandía guarda silencio sobre su ruptura con Mari Ángeles Grajal

Hace unas semanas tenía lugar la entrega de los premios de "Las Meninas de España" y allí Mari Ángeles Grajal nos confirmaba que no tenía ninguna relación sentimental con José Gandía, de hecho confesaba que "somos muy amigos, salimos, entramos, pero amistad" y dejaba claro que "no" tiene ganas de encontrar el amor porque "yo todavía sigo enamorada de Jaime". Con estas palabras anunciaba lo que era un secreto a voces, su ruptura sentimental con el empresario... y es que tal y como se contó en 'Y ahora Sonsoles', a José no le ha gustado estar en la esfera mediática por los escándalos que ha protagonizado la doctora con la familia de su difunto marido, Jaime Ostos. Hoy hemos podido ver a Gandía en la entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía 2024 con motivo del Día de Andalucía y lo cierto es que se ha pronunciado por primera vez sobre su distanciamiento con Mari Ángeles. Al escuchar el nombre de la viuda de Ostos, el empresario ha salido huyendo y expresaba contundente: "Por favor, que no, que no". Y es que no ha querido aclarar "nada" sobre cómo está su relación con la doctora, ni siquiera confirmar si es verdad que han roto: "Que no por favor... no quiero decir nada". Una actitud que no nos ha cogido por sorpresa porque Gandía siempre se ha querido mantener al margen de la esfera pública... así que tampoco nos ha querido desvelar si sigue manteniendo contacto con Mari Ángeles: "Por favor".