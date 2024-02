José Coronado aclara si va a ser abuelo tras el comentario de Loles León en los Goya

Además de por llevarse el Goya a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en 'Cerrar los ojos', José Coronado se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche del cine español el pasado 10 de febrero cuando Loles León reveló -el que pensábamos que era- su secreto mejor guardado. "Un futuro abuelo como José Coronado" apuntaba la actriz muy emocionada al entregarle el 'cabezón' a su compañero y amigo. Un comentario al que el protagonista de 'Entrevías' no respondía, provocando que muchos diesen por hecho que en pocos meses llegaría al mundo su primer nieto y él se estrenaría como abuelo a los 66 años y en uno de los mejores momentos de su carrera artística. Después de varias semanas en las que ni Coronado ni sus dos hijos -Nicolás (36), fruto de su relación con Paola Dominguín; y Candela (21) con Mónica Molina- han confirmado ni desmentido la feliz noticia, el actor ha reaparecido en los Premios Fotogramas y ha respondido a la gran pregunta. ¿Va a ser abuelo? "No, qué va, no no" ha asegurado Coronado, explicando el motivo de dicha confusión: "Es falso. Fue Loles León que se le fue un poco la idea y confundió la realidad con 'Entrevías', que soy un abuelo". "Me llamó para decir la que he liado*" ha revelado, dejando claro que no le ha molestado para nada este involuntario desliz que provocó que muchos diesen por cierto que estaba a punto de convertirse en abuelo. "Si fuese así feliz, como no, pero no es el caso. Ya te lo diré cuando llegue" ha zanjado entre risas.