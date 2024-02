Isabel Pantoja, toda la verdad sobre su relación con la amiga cordobesa en la que se apoya en estos momentos

Inmersa en la gira aniversario con la que recorrerá buena parte de nuestro país en los próximos meses, y con la que pondrá por fin a cero sus deudas con Hacienda, Isabel Pantoja se convierte este miércoles en portada de la 'Lecturas' con su "nueva mejor amiga", como asegura la revista. Unas imágenes captadas en Córdoba en la que la tonadillera se muestra de lo más sonriente y pasea por la ciudad con un grupo de amigos entre los que se encuentra una mujer rubia con la que charló de lo más cómplice y con la que caminó agarrada del brazo y con las manos entrelazadas en ciertos momentos. ¿Quién es esta persona que se habría convertido en el nuevo gran apoyo de la viuda de Paquirri? Mientras muchos han especulado con esta amistad, los colaboradores Gema López en 'Espejo Público', y Antonio Rossi en 'Vamos a ver' han arrojado más luz sobre qué tipo de relación une a Isabel con esta señora. "Desde que murió su madre empieza a retomar no solo su vida profesional sino tambien su vida social y a sus amistades, y esta amiga es amiga de Isabel desde hace más de 30 años" ha asegurado el tertuliano de Mediaset, revelando que el origen de su amistad es que "las madres de ambas eran muy amigas y ellas también". Y aunque durante un tiempo se distanciaron por "vicisitudes en la vida" de la cantante, fue cuando comenzó a tener problemas en un ojo cuando retomaron su relación porque esta señora, que se llama María Dolores, es oftalmóloga y posee una conocida clínica oftalmológica en Córdoba, donde se ha estado tratando Pantoja desde entonces: "Ha sido quien salvó su gira americana" ha afirmado Rossi, dejando claro que entre la madre de Kiko Rivera y esta señora solo hay una amistad desde hace muchísimos años. Datos exactamente iguales a los de Gema López, que también ha confirmado que se llama Mariló, que tiene una clínica oftalmológica en Córdoba y que se encarga de la agenda médica de Pantoja, a la que conoce hace 20 años porque su madre y ella eran súper fans de la folclórica, le hacían muchísimos regalos y estuvieron frecuentando Cantora durante una temporada. La colaboradora, sin embargo, asegura que sus vidas han vuelto a unirse tras una temporada distanciadas después de que la cantante "desechase a otras amigas y terminase acercándose a ella por el dinero". "Mariló mueve mucho dinero en Córdoba porque su familia maneja joyerías y demás. En su último encuentro, estuvieron 15 días juntas e Isabel se alojó durante todo este tiempo en su casa" ha revelado, afirmando que fuentes cercanas a la artista creían que se había acercado a la oftalmóloga por interés. Lejos de quedarse ahí, Gema ha contado que en su día Mariló sacó un libro en el que la protagonista se llamaba casualmente Isabel y uno de los titulares de esta historia era "me gusta aliviar el sufrimiento". Y, además, ha asegurado que a la familia de esta mujer -soltera y sin hijos- le habría sentado muy mal esta portada junto a Pantoja. Unas imágenes sobre las que por el momento no se han pronunciado ni la tonadillera ni su amiga, que ha visto como de la noche a la mañana, y tras muchos años de amistad con la viuda de Paquirri, se ha convertido en una de las protagonistas del día.