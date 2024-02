Isa Pantoja y Asraf Beno se reencuentran en la casa de Gran Hermano VIP antes de conocer al último expulsado

Gran Hermano VIP apura sus últimas horas antes de la gran final del próximo jueves 27 de febrero en el que conoceremos por fin al ganador de esta edición. Pero antes, el programa revelaba el nombre de sus tres finalistas tras la salida del último expulsado, Elena. Después de una noche de lo más emocionante para todos en la que los concursantes pensaban que estaban viviendo la gran final y recibiendo la visita de sus mayores apoyos fuera de la casa, pero también de algunos de sus detractores, los concursantes le ponían nombre a los tres finalistas que se enfrentarán el próximo jueves por el gran premio. Finalmente, Manuel, Lucía y Asraf ocuparán los puestos de finalistas en la codiciada final. ENCUENTRO ENTRE ISA PANTOJA Y ASRAF BENO CON MENSAJE INCLUIDO PARA ISABEL PANTOJA Sin lugar a dudas el reencuentro más emotivo lo protagonizaron Asraf Beno e Isa Pantoja que se derritieron en muestras de cariño y amor al reencontrarse después de tantas semanas separados. "Lo has hecho muy bien, ya lo sabes" le reconocía Isa Pantoja a su marido. "Qué guapa estás, cari" le repetía una y otra vez Asraf a su mujer. Bañado en lágrimas, Asraf veía un vídeo en el que se rompía al hablar de su suegra, Isabel Pantoja, con la que no tiene relación en la actualidad. "Mi suegra Isabel Pantoja no sé si estará o no orgullosa de mí pero decepcionada no estará" comentaba Asraf en el confesionario. "Me arrepiento un poco de eso, no debí decir esa palabra, me gustaría que la relación fuese otra, pero ya está. Le diría que lo siento otra vez y que ojalá pudiéramos tener una relación" sentenciaba sobre un desagradable desencuentro con Isabel del que no quiso dar más detalles. Rápidamente en defensa de su marido, Isa deja claro que está orgullosa de su marido y que todo lo que tenga que ver con su familia es pasado. "La relación con mi familia es nula, pero no por nuestra parte, yo estoy muy agradecida a todos pero ahora tengo una familia, un marido y un hijo y estoy super orgullosa" dejó claro frente a las cámaras.