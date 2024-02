Imanol Alguacil: "Por ocasiones hemos estado muy por encima del Mallorca, pero hay que acertar"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirmó este miércoles --de madrugada-- que "por ocasiones" generadas de cara a puerta sus pupilos habían estado "muy por encima" del RCD Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey, pero reiterando que "hay que acertar" para alcanzar la final de cualquier campeonato en la élite. "No hay duda, hay que hacer autocrítica si tú has sido capaz de ser mejor en los dos partidos o de generar más oportunidades de gol que el rival. Si queremos estar ahí arriba, es lo que nos ha pasado también en los últimos años", dijo Alguacil en rueda de prensa desde el Reale Arena. "Cuando eres mejor que el rival, tienes que acertar para ganar los partidos. Y es lo que habíamos hecho hasta ahora en todas las eliminatorias que habíamos jugado de Copa. Y en esta, que ha sido de ida y vuelta, creo que por ocasiones hemos estado muy por encima de ellos, pero hay que acertar", insistió el ténico 'txuri-urdin'. Además, describió el ambiente en su vestuario tras caer en la tanda de penaltis (4-5). "Destrozados porque creo que, aunque no hace mucho hemos jugado una final, lo que queríamos era jugar otra con público. Y también dolidos porque viendo la eliminatoria, con todas las ocasiones que hemos tenido, incluso hoy que se ha puesto el partido en contra con ese gol, hemos tenido la capacidad de reaccionar y hacer el empate, lo hemos intentado de todas las maneras posibles", repitió. "Evidentemente, si en los dos partidos perdonas tantas situaciones de cara a la portería, es difícil. Felicitar al Mallorca y agradecer a los jugadores el esfuerzo porque es ahora cuando más que nunca estoy orgulloso de estos jugadores, de esta plantilla. Y también agradecer todo el apoyo del público tanto a la hora del recibimiento como a la hora del partido porque desde el minuto uno hasta el final, incluso después de habernos eliminado, se han quedado apoyándonos", añadió. Pese a la dura derrota en casa, Alguacil señaló que la desazón "no debería de ir a más porque es parte del fútbol y no es fácil llegar a la semifinal como lo hemos hecho". "Es verdad que ahora estamos fastidiados y es muy difícil de digerir el no pasar a la final, pero somos profesionales y tenemos varios objetivos, uno inmediato que es la Liga y queremos volver a entrar en Europa", advirtió. "Tenemos un dolor tremendo porque lo que queríamos era jugar la final con nuestros aficionados, que pudieran disfrutar de una final con nosotros allí en La Cartuja, pero no ha podido ser", apostilló antes de analizar el entramado del conjunto balear en su zaga. "Yo lo venía advirtiendo. Porque es así, el Mallorca siempre complica la vida a todos los equipos. Creo que en los dos partidos hemos estado más cerca de ganar que de empatar o perder, pero es que no vale con eso. Por eso he dicho que tengo que dar las gracias a los jugadores porque se lo han dejado todo, pero también tenemos que hacer autocrítica porque si no hemos llegado a la final es por todo lo que hemos perdonado, sabiendo que el Mallorca es un equipo que complica y que una vez más ha hecho un gran trabajo defensivo", argumentó. "No nos ha sorprendido para nada el planteamiento. Aunque hoy hayan sido algo más agresivos en la presión, lo sabíamos porque lo han solido hacer no solo contra nosotros, sino también contra otros equipos. Es verdad que en los primeros 10-15 minutos también hemos estado un pelín imprecisos por la buena presión que han podido hacer ellos. Ahí no hemos estado muy cómodos, pero luego creo que el equipo una vez más se ha rehecho un poquito a ese inicio y ya ha sabido jugar la semifinal, lo que no ha sabido ha sido acertar de cara a portería ni en la ida ni en la vuelta. Y luego en la tanda de penaltis es lo mismo, no se trata de suerte o lotería, para nada; se trata de tirarlos bien, de acertar y ahí también ellos han estado mejor que nosotros", explicó Alguacil. "El no llegar a la final no es motivo del penalti que ha fallado Mikel [Oyarzabal], eso es lo de menos. Aquí culpables somos todos, y yo el primero. En ese sentido Mikel es un chico muy maduro y estoy convencido de que, igual que hace unos años fue el que hizo el gol para ganar la Copa, pues hoy no ha podido ser y se levantará", auguró finalmente.