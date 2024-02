Hervé Renard: "Si resumimos a la selección española, tiene muchos más puntos fuertes que débiles"

El seleccionador francés de fútbol femenino, Hervé Renard, describió este martes a la selección española como un equipo con "muchos más puntos fuertes que débiles", en la víspera de que se enfrenten en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) para la final de la Liga de Naciones. "Es un equipo que marca muchos goles, en esta Liga de Naciones han marcado 26. Pero también han concedido muchos, así que tendremos que jugar con sus debilidades. Como ante todos los equipos, hay puntos fuertes y puntos débiles. Pero si resumimos a la selección española, tiene muchos más puntos fuertes que débiles", dijo Renard en rueda de prensa. "Es sobre todo un colectivo formidable", apostilló. "Mencionaste a Aitana [Bonmatí], que es una jugadora notable, pero sobre todo es un colectivo", respondió a un periodista. "En la recuperación de balón, en la proyección, en las transiciones... así que estamos advertidos", agregó. Renard abogó por "estar felices de estar aquí". "Solo hay dos equipos disputando esta final y eso es una gran oportunidad, sea cual sea la competición en la que estemos. Es un momento especial para esta selección, así que hay que saborearlo y también saber que nunca debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy", avisó al respecto. Además, dio su receta para el triunfo: "Enfoque, determinación y confianza al mismo tiempo". "La posesión es buena cuando es efectiva. Contra Italia tuvieron el 70% de la posesión pero fue Italia quien ganó. Entonces lo importante es quién gana al final. España ha sido campeona del mundo de forma totalmente merecida, fue la que jugó el fútbol más bonito y ser campeonas del mundo fue lo justo", opinó. Por otra parte, Renard restó importancia a la acumulación de minutos tras haber jugado el pasado viernes las semifinales de este torneo. "Esto será cinco días después, así que subir de nivel no es realmente un problema. Están listas ya que tenemos 23 jugadoras y la gestión del partido también será muy importante", indicó el entrenador francés. "Ahí es donde repetimos constantemente, los cambios tienen una responsabilidad muy muy importante. Aunque a veces sientan cierta frustración, muchas veces es donde se puede marcar la diferencia", aludió al estado de ánimos de los futbolistas tras cada sustitución. Además, el seleccionador de Francia habló sobre el crecimiento del fútbol femenino en España, tras haber conquistado el último Mundial. "Llevo poco tiempo en el fútbol femenino y tengo una perspectiva ligeramente diferente. Creo que las cosas están avanzando, pero quizás no están avanzando al ritmo que van los directivos", subrayó. "A las federaciones les gustaría que las cosas progresaran... pero se está progresando. Son muchos los medios que se implementan. El hecho de que España sea campeona del mundo creo que hace a todo el país estar muy agradecido con este equipo, y seguirá creciendo. Estoy convencido de que mañana habrá un enorme apoyo a la selección española", auguró sobre la ocupación de los asientos en La Cartuja. "Creo que existe marketing, comunicación y estadios atractivos que forman parte del paquete que debe hacer que el fútbol femenino sea cada vez más atractivo y tenga visión de futuro", remarcó Renard antes de dar orto toque de atención a su plantilla. "Somos conscientes de que nos enfrentamos al primer equipo del Ranking FIFA y vigentes campeonas del mundo, por lo que es un reto enorme de afrontar. Pero preferimos haber asumido este reto antes que ver el partido delante de nuestro televisor, así que vamos a aprovechar nuestras posibilidades", comentó el técnico francés. "Tenemos calidad, mucha calidad, creemos en nosotras mismas y en nuestro fútbol. En este tipo de partidos se trata de detalles de concentración y de rigor táctico, así que mañana tendremos que ser muy rigurosas", afirmó Renard en la sala de prensa del estadio sevillano. "Tienes que lanzarte y estar muy concentrado en todas las fases del juego ya establecidas y en todo lo que implica un partido que es un evento algo especial. Es excepcional vivir estos momentos, jugamos al fútbol para vivir esta adrenalina. Así que cuando sales ahí, no debes tener miedo; debes enfrentarte a tu rival, respetarlo, pero tener unas ganas locas de vencerlo", concluyó Renard.