El primer ministro de Polonia no descarta un cierre temporal de la frontera con Ucrania

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, no descarta un cierre temporal de la frontera con Ucrania en el marco de las protestas que han protagonizado durante las últimas semanas los agricultores polacos para exigir a la Unión Europea la imposición de aranceles a los productos ucranianos. "Estoy dispuesto a tomar decisiones difíciles en lo que respecta a la frontera con Ucrania, siempre que se consulte con Kiev, para que no haya tensiones innecesarias, pero debemos encontrar una solución a largo plazo", ha resaltado. El primer ministro polaco ha convocado una reunión en Varsovia para este jueves en la que espera apaciguar a los agricultores, que llevan semanas manifestándose en la frontera con Ucrania para demandar la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos y la retirada de Polonia del Pacto Verde Europeo. "Hablaremos sobre las posibles subvenciones a los cereales y otras medidas que pueden permitir vender el grano polaco lo más rápido posible", ha explicado, poniendo sobre la mesa "todos los escenarios", según ha recogido la agencia de noticias PAP. Tusk ha indicado que en Europa hay más de 20 millones de toneladas de excedentes de cereales en almacenes, de los cuales 9 millones se encuentran a Polonia. "No tenemos la infraestructura que permita transportarlos más lejos", ha subrayado. Las declaraciones del primer ministro polaco se producen después de la fallida reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la frontera común. Tusk ha propuesto un encuentro para finales de marzo en Varsovia. El pasado mes de noviembre, los transportistas polacos protagonizaron también una serie de huelgas y bloqueos para protestar por la medida impuesta desde la Unión Europea que permite a los conductores ucranianos operar en territorio comunitario.