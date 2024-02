El primer ministro de Corea del Sur pide a los médicos volver al trabajo tras más de una semana de huelga

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck Soo, ha instado este miércoles a los médicos en prácticas a volver al trabajo antes de lo previsto tras más de una semana de huelga indefinida para protestar contra el plan del Gobierno para incrementar el número de plazas en las facultades de Medicina del país. "No se puede tolerar, bajo ninguna razón, que los médicos abandonen a sus pacientes", ha dicho el mandatario, que ha reiterado que ninguno de los médicos será responsabilizado por la acción colectiva si vuelve al trabajo antes del jueves, cuando la huelga entraría en su noveno día. En este sentido, ha alertado de que una huelga prolongada causará grandes inconvenientes a los pacientes y sus familiares y aumentará la carga para los trabajadores que sí sigan trabajando, según informaciones de la agencia surcoreana de noticias Yonhap. "Esta petición de regreso no es un castigo", ha dicho, si bien ha pedido encarecidamente que "escuchen las súplicas del pueblo y del Gobierno y vuelvan al trabajo por la vida de los pacientes antes de que sea demasiado tarde". El Ministerio de Sanidad estima que más de 10.000 médicos en prácticas han presentado su dimisión, mientras que casi 9.000 de ellos no se han presentado a trabajar. Los hospitales siguen sufriendo interrupciones, suspendiendo o posponiendo procedimientos no urgentes y rechazando a pacientes para dar prioridad a los casos más urgentes. Sin embargo, se espera que más médicos en formación, que desempeñan un papel vital en las intervenciones quirúrgicas y los servicios de urgencias, se unan a la huelga. Por su parte, el Gobierno ha argumentado que el país necesita formar a más médicos para hacer frente a los retos que plantea una sociedad que envejece rápidamente, señalando los ejemplos de otros grandes países desarrollados que sufren escasez de trabajadores en el sector. Los sanitarios sostienen que ya hay suficientes facultativos y que aumentar la cuota de estudiantes de medicina generaría costes médicos innecesarios. Además, afirman que el plan no aborda problemas como la sobrecarga de trabajo y la falta de incentivos para los médicos especializados en pediatría y otros servicios sanitarios esenciales. Los profesionales han convocado una gran manifestación para el domingo 3 de marzo a pesar de las amenazas de sanciones e incluso de arrestos para los médicos que no acudan a sus puestos de trabajo.