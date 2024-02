El presidente de Paraguay anima a las empresas españolas a aprovechar el potencial de crecimiento del país

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha animado a los empresarios españoles a ser "parte" de la senda de progreso y crecimiento sostenido en la que se encuentra el país, que supone "una gran oportunidad" para un aliado como España, que puede aprovechar el proceso de mejora económica que se está consolidando en la nación sudamericana. Así lo ha señalado en el marco del encuentro empresarial España-Paraguay, celebrado este miércoles en la sede de CEOE, en el que ha puesto en valor los fortalezas con las que cuenta el país, como los recursos hídricos, energéticos, demográficos o su tierra fértil. El mandatario también se ha referido a las buenas cifras macroeconómicas con las que cuenta Paraguay frente a algunos de sus países vecinos, con una inflación por debajo del 4% y un crecimiento sostenido del Producto Interior Bruto (PIB). "Se han cumplido las tareas en términos macroeconómicos", ha reiterado, por su parte, el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Giménez. De esta forma, Peña ha lanzado un mensaje cargado de positivismo, al señalar que el país lo tiene "todo" para alcanzar un PIB per cápita de 30.000 dólares y no de 6.000 dólares, "sin hacer nada muy fantástico". "Estoy convencido de que Paraguay puede incrementar su PIB sin hacer nada muy fantástico, solo viendo cuáles son las trabas que impiden que el crecimiento se acelere", ha defendido. Para lograrlo, Paraguay ya cuenta con un régimen tributario "sencillo", que permite una mayor generación de empleo, y una política fiscal que, según ha asegurado el presidente, no contempla en ningún momento un incremento de los impuestos. Del mismo modo, Peña ha definido al país como una "plataforma de producción muy amplia", con un sector agropecuario muy competitivo y que puede ser "un polo de desarrollo tremendo". No solo el sector primario tiene una especial relevancia para el país, sino que busca afianzar el primer puesto a la hora de producir energía renovable. Igualmente, la apuesta por el sector tecnológico del Gobierno es clara, motivo por el que ha defendido que se mantenga la relación con Taiwan, que domina el mercado de los semiconductores. A mayores, Giménez ha añadido que Paraguay está invirtiendo en la red de logística con sus países vecinos y está trabajando en acortar los tiempos de exportaciones y en integrar las rutas oceánicas, en medio de la tarea de simplificar trámites y reducir una burocracia "que atenta contra la iniciativa privada". CLIMA FAVORABLE PARA LOS NEGOCIOS En el acto también ha intervenido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien también ha resaltado las importantes ventajas competitivas que tiene Paraguay por su solidez económica en materia financiera o fiscal, así como el clima favorable para los negocios. Asimismo, ha valorado como una gran noticia que, en el marco de la visita de Peña al país, se ha cerrado el nuevo convenio entre España y Paraguay para evitar la doble imposición y la evasión fiscal, motivo por el que ha felicitado al mandatario. Pese a todo, ha manifestado que todavía queda un margen de mejora amplio, ya que las cifras de intercambios comerciales se encuentran "lejos de las posibilidades reales" que tienen ambos países que ofrecer. En la misma línea, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha expresado que hay todavía un enorme potencial de desarrollo entre ambos países, que debe ser protagonizado por el sector empresarial. "Es una oportunidad y una necesidad", ha defendido el ministro, que ha valorado como "fructífera" la visita del Gobierno de Paraguay a España. SOCIO PREFERENTE PARA ESPAÑA Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de España, Jose Luis Bonet, ha definido a Paraguay como un socio preferente para España en la región de Latinoamérica y que, en el actual contexto de incertidumbre internacional, ofrece una alianza comercial fiable para el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, ha manifestado que los lazos históricos y culturales entre España y Paraguay hacen que ambos países jueguen un papel clave para el estrechamiento de las relaciones de ambas regiones, reforzando la importancia de Latinoamérica para el bloque comunitario. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha defendido la alianza entre España y Paraguay como la expresión de una relación estratégica entre Europa y el Mercosur, pero que también incluye a toda Iberoamérica. Por este motivo, ha invitado a seguir apostando por esta "importante" relación que ya hay en el campo económico y empresarial, como ha asegurado que va a continuar haciendo el Gobierno, y a tomar decisiones que caminen hacia un refuerzo de las inversiones y el desarrollo. "Paraguay es un país muy cercano y querido. Contamos con unas relación excelentes tanto a nivel institucional como empresarial desde hace años y estamos seguros de que seguirá siendo así", ha manifestado igualmente Garamendi. IMPORTANCIA DEL ACUERDO ENTRE LA UE Y EL MERCOSUR Garamendi también se ha referido a la importancia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ya que su entrada en vigor traería numerosas ventajas comerciales y supondría una garantía de estabilidad que beneficiaría a los inversores. "El acuerdo daría acceso a un mercado potencial de 260 millones de consumidores, lo que supone un gran aliciente para las empresas españolas y una excelente puerta de entrada a Latinoamérica", ha asegurado. En la misma línea, Bonet ha explicado que desde la Cámara de Comercio de España también se ha hecho una apuesta convencida por cerrar este acuerdo, atendiendo a los efectos positivos que tendría en las relaciones comerciales.