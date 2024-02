El crecimiento anualizado del PIB del cuarto trimestre de EEUU se revisa a la baja una décima, hasta el 3,2%

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos registró en el cuarto trimestre del año una expansión del 0,8%, moderándose cuatro décimas respecto del crecimiento del 1,2% del tercer trimestre, según la segunda estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En cifras anualizadas, el PIB estadounidense entre octubre y diciembre avanzó un 3,2% frente al 4,9% de los tres meses anteriores. La actualización de una décima a la baja respecto del dato preliminar se motivó en una revisión de la lectura de los inventarios privados que superó al mayor gasto de las familias y de administraciones locales y estatales. El incremento del PIB real reflejó aumentos en el desembolso de los consumidores, así como de las exportaciones, el gasto de los gobiernos estatales y locales, la inversión fija no residencial, el gasto del Gobierno federal y la inversión fija residencial, mientras que los inventarios privados y las importaciones detrajeron del crecimiento. De este modo, en el conjunto de 2023 la mayor economía mundial registró un crecimiento del 2,5%, seis décimas por encima de la expansión del 1,9% en 2022, a pesar del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed). El aumento del PIB real en 2023 reflejó, principalmente, un mayor gasto de los consumidores, así como el incremento de la inversión fija no residencial, el gasto de los gobiernos estatales y locales, las exportaciones y el gasto del Gobierno federal que fue parcialmente compensado por disminuciones en la inversión fija residencial y la inversión en inventarios. Las importaciones también disminuyeron. ESCENARIO MACRO El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el 3,1% interanual en el mes de enero, lo que implica una desaceleración de tres décimas respecto al dato de diciembre, mientras que el índice subyacente cerró el primer mes de 2024 con una lectura del 3,9%, sin cambios desde el mes anterior y, de nuevo, su menor marca desde septiembre de 2021. De su lado, la economía estadounidense generó 353.000 nuevos puestos de trabajo en enero, una cifra superior a los 333.000 nuevos empleos creados en diciembre, mientras que la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 3,7%. Así, el mercado laboral estadounidense se aceleró y encadenó 37 meses consecutivos creando empleo. La contratación se amplió en los sectores profesionales y de servicios a las empresas, sanitario, comercial minorista y de servicios sociales, si bien cedió en la minería y de extracción de petróleo y gas. POLÍTICA MONETARIA En su reunión de finales del pasado mes de enero, Fed decidió mantener los tipos de interés en el rango del 5,25% al 5,5%, en máximos desde enero de 2001. De este modo, la institución volvió a mantener sin cambios su política monetaria por cuarta reunión consecutiva tras la última subida de 25 puntos básicos del precio del dinero acometida en julio de 2023 y la pausa iniciada en septiembre. El órgano decisor del banco central indicó que "no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya adquirido una mayor seguridad de que la inflación está volviendo de forma sostenida hacia el 2%". No obstante, fue llamativa la supresión del documento explicativo de la frase que se refería al "grado de endurecimiento potencial", lo que apunta a que la Fed ya ha desechado la posibilidad de nuevos incrementos, aunque sí siguió figurando la línea que aseguraba que la inflación era "elevada".