El aterrizador lunar japonés resiste y envía nuevas imágenes

El aterrizador lunar japonés SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ha enviado nuevas imágenes tras soportar las condiciones extremas de una noche lunar, equivalente a 14 días terrestres. Las fotos distribuidas en la cuenta en X de la misión muestran una nueva zona de la luna "que no fue visible la última vez". Las imágenes fueron tomadas usando la cámara de navegación de la misión, aunque el equipo planea volver a establecer contacto solo cuando las temperaturas locales hayan caído a niveles más seguros. La misión estaba pensada para funcionar durante un dia lunar. SLIM hizo un aterrizaje preciso en el borde del cráter Shioli el 19 de enero. El módulo de aterrizaje terminó boca abajo debido a un problema en el motor, pero sus paneles solares pudieron recibor energía del sol para recargar las baterías. Mirando hacia el oeste, la reducción de la luz solar hizo que la misión hibernase poco después del aterrizaje, antes de reactivarse casi 10 días después (29 de enero) durante un breve par de días de operaciones que duraron hasta el 1 de febrero. JAXA aprovechó al máximo el breve tiempo de operaciones, explorando el lugar de aterrizaje utilizando la cámara multibanda (MBC) de la nave espacial en busca de olivino y otros minerales. También fotografió numerosas fotografías de rocas, a las que los funcionarios nombraron imaginativamente en honor a perros para indicar sus tamaños relativos, informó Space.com. Pero durante la noche lunar, que dura aproximadamente 14,5 días terrestres, no llegó ninguna luz solar al módulo de aterrizaje. El día lunar llegó a la región alrededor del 15 de febrero, pero la posición desfavorable de aterrizaje de SLIM significó que no llegara suficiente luz solar al módulo de aterrizaje hasta este fin de semana. La notable recuperación muestra que su electrónica sobrevivió a temperaturas ecuatoriales nocturnas lunares de alrededor de -130 grados Celsius. SLIM ha cumplido los objetivos de su misión principal y ampliada de realizar un aterrizaje de precisión, enviar dos pequeños rovers a la superficie para sus propias operaciones y recopilar datos científicos en el área circundante.