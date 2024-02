EEUU advierte de que Rusia podría ganar más terreno si el Congreso no aprueba más ayuda para Ucrania

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha advertido este martes que el Ejército de Rusia podría ganar más terreno si el Congreso estadounidense no aprueba más fondos de ayuda militar para Ucrania, que actualmente sufre escasez de ciertos tipos de municiones y que les ha llevado a retirarse de la estratégica ciudad de Avdiivka. "La situación es grave, los rusos no solo han tomado Avdiivka; han conquistado un par de ciudades y pueblos en las últimas 72 horas (...) Si siguen sin recibir apoyo de Estados Unidos en un mes o dos, es muy probable que los rusos logren más ganancias territoriales y tengan más éxito contra las líneas del frente ucraniano en términos de ganancia de territorio, sobre todo en el este, pero potencialmente incluso en el sur", ha declarado Kirby durante una rueda de prensa. Además, ha recalcado que los soldados ucranianos "no se están quedando sin coraje" y que deben tomar decisiones "muy difíciles" sobre a qué van a disparar y con qué tipo de proyectil, razón por la que considera que la aprobación de nuevos fondos ya va "demasiado tarde" por la pérdida de Avdiivka, que ha achacado a la falta de munición. "La situación es muy grave. No estoy en condiciones de poner un sello de tiempo y decir: por tal y tal fecha van a perder la guerra. Pero ciertamente están empezando a perder territorio, territorio que habían recuperado de los rusos y ahora tienen que devolvérselo a los rusos porque no pueden luchar contra ellos", ha insistido Kirby. El Ejército ucraniano está comenzando a experimentar escasez de municiones por la falta de aprobación de más ayuda estadounidense y a pesar del continuo apoyo del resto de sus socios. Los fondos de Washington, que es el país que más ha aportado con diferencia, se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los demócratas y los republicanos en el Congreso.