Diego Simeone: "El fútbol es muy cambiante y a veces lo inesperado termina sucediendo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó este miércoles que el fútbol es "muy cambiante" y que "a veces" termina sucediendo "lo inesperado", no descartando así la remontada de los colchoneros en "un partido intenso" en San Mamés, a pesar de que el Athletic tenga "una ventaja importante". "El fútbol es muy cambiante, y lo bonito que tiene es que a veces lo inesperado termina sucediendo. Mañana tienen a toda la gente a favor, una ventaja importante, porque van ganando 1-0, una afición que acompaña muy bien a su equipo y futbolistas que juegan muy bien, muchos de ellos jóvenes. Evidentemente no me imagino otra situación que un partido intenso", afirmó el argentino en la rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal de Copa del Rey frente al Athletic de este jueves (21.30). Simeone piensa que todos los jugadores tienen "la ilusión" de hacerlo de "la mejor manera" en una semifinal copera. "Vamos a afrontar el partido con responsabilidad, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien, que está haciendo una temporada muy buena y que es un rival duro", apuntó. "Llegar a una final es muy bonito para los aficionados y para el club, y ni que hablar para los jugadores. Habrá un ambiente importante, como nos tiene habituado la gente de Bilbao, no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa", explicó el técnico argentino sobre la manera de afrontar el partido. En cuanto a la ausencia de Antoine Griezmann, el 'Cholo' confesó que no le cambia su idea de partido porque no se imaginaba "tenerlo a disposición" para el encuentro, por lo que tenía "la mente" en "otra situación de juego". "Espero que mis jugadores hagan un gran partido y podamos llegar a la final, que es lo que los aficionados, los jugadores y el club quieren", señaló. "Si el Bilbao piensa en salir a presionar alto o fuerte y nosotros tenemos una buena salida de juego y progresaremos, no saldrá el plan que tienen ellos", comentó. En cuanto a lo que necesita el Atlético para pasar a la final, Simeone tiró de ironía: "La capacidad de hacer dos goles más que ellos". También dejó claro que su mente está "absolutamente" en el partido del Athletic y no piensa en el partido de Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Por último, ante la posibilidad de que el pase a la final se decida en la tanda de penaltis, el 'Cholo' explicó que sus jugadores "normalmente" se quedan a lanzar penaltis "tras los entrenamientos", pero que no tiene nada que ver con la situación de un partido. "Habría que llevar el escenario a 120 minutos de juego, con los nervios, la intensidad, el cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penal en ese momento", concluyó.