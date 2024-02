China se suma a la perforación de lagos bajo el hielo antártico

China planea perforar un lago subglacial enterrado a más de 3.600 metros de profundidad bajo la capa de hielo de la Antártida, sumándose en este ámbito a Estados Unidos, Rusia y Reino Unido El lago subglacial Qilin, que recibió denominación de China en 2022, está situado en la Tierra de la Princesa Isabel, en la capa de hielo interior de la Antártida Oriental, a 120 kilómetros de la estación Taishan de China, según Jiang Su, investigador del Instituto de Investigación Polar de China. China ha hecho algunos preparativos iniciales para la perforación científica del lago subglacial. Durante la 40ª expedición antártica del país, los miembros del equipo de expedición entraron por primera vez en la zona del lago y llevaron a cabo investigaciones sobre la selección de sitios de perforación. "El lago subglacial Qilin, el segundo lago enterrado más grande descubierto hasta ahora en la Antártida, tiene una historia en desarrollo de al menos 3 millones de años de aislamiento del mundo exterior, lo que lo convierte en un lugar ideal para explorar lagos subglaciales y vida subglacial", dijo Jiang, citado por Xinhua. El investigador no dio ningún calendario específico para la perforación. Antes de iniciar la perforación, el Instituto de Investigación Polar de China trabajará primero con varios institutos de investigación del país para lograr avances en tecnologías clave como perforación limpia y recuperable, sondeo in situ y muestreo limpio, procesamiento in situ de muestras microbiológicas en ambientes criogénicos y monitoreo de contaminación microbiológica en el proceso de perforación. UN LAGO DE 370 KILÓMETROS CUADRADOS Desde 2015, el avión chino de ala fija para vuelos polares Snow Eagle 601 ha realizado varios reconocimientos aéreos de la zona de la Tierra de la Princesa Isabel. Según datos geofísicos aéreos, se estima que el lago subglacial tiene una superficie de 370 kilómetros cuadrados con una profundidad de agua de hasta 200 metros. Cubiertos durante mucho tiempo por la capa de hielo, los lagos subglaciales antárticos tienen condiciones ambientales únicas de alta presión, baja temperatura, escasez de nutrientes y oscuridad que proporcionan información única sobre la evolución biológica, el cambio climático y la evolución de la capa de hielo antártica. La perforación científica es el único medio para obtener muestras físicas de lagos subglaciales. Desde 2012, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia han realizado perforaciones y tomado muestras de otros tres lagos subglaciales de la Antártida.