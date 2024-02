Call of Duty: Warzone Mobile llegará a Android e iOS el 21 de marzo con un sistema de progreso y contenido compartido co

Call of Duty: Warzone Mobile llegará a los dispositivos Android e iOS el 21 de marzo, un lanzamiento global que permitirá a los jugadores jugar desde cualquier lugar manteniendo su progreso en otros títulos de la franquicia. El nuevo juego de Activision lleva a los dispositivos móviles la experiencia de 'battle royale' con el mapa urbano Verdansk y un multijugador para hasta 120 participantes de forma simultánea. También recupera uno de los mapas míticos de la franquicia, Rebirth Island, para hasta 48 jugadores, que competirán con las reglas de Resurgimiento, es decir, los jugadores pueden reaparecer siempre que uno de sus compañeros de equipo siga vivo en el mapa, saltándose el Gulag para volver a la acción lo antes posible. Este nuevo título de la franquicia llegará el 21 de marzo a las plataformas móviles Android e iOS, como han confirmado desde Activision, y permitirá también participar en la acción clásica Call of Duty en múltiples mapas y modos multijugador, incluidos Shipment, Shoot House y Scrapyard; y modos clásicos como Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed y Search and Destroy, y las variantes Hardcore. Detrás de Warzone Mobile se encuentran varios estudios de desarrollo móvil como Activision Shanghai Studio, Beenox, Solid State Studios y Digital Legends (Barcelona). Este trabajo conjunto ha permitido un sistema de progresión y de contenido compartido con las versiones de consola y ordenador de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare III. Esta sincronización entre juegos y plataformas incluye el nivel del jugador, el nivel del arma y la progresión del Pase de batalla, y en funciones sociales, la lista de amigos compartida y los canales de chat. También estarán disponibles los paquetes que se compren en la tienda, salvo algunos exclusivos. Desde Activision también apuntan que el juego permite personalizar la configuración, con distintas opciones de control y accesibilidad, incluida la posibilidad de vincular un mando.