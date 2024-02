Borrell cancela su agenda unos días por recomendación médica tras "un pequeño problema de salud"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha informado este miércoles de que cancela su agenda los próximos días por recomendación médica tras "un pequeño problema de salud", motivo por el que ya se ausentó esta semana del Parlamento Europeo. "Lamentablemente, no pude asistir a los debates del Parlamento Europeo debido a un pequeño problema de salud y los médicos me han aconsejado posponer los actos públicos durante unos días", ha explicado en un mensaje en redes sociales. El jefe de la diplomacia europea ha subrayado, no obstante, que espera "reanudar pronto" su "agenda completa", después de no intervenir en los debates de la Eurocámara sobre la guerra en Gaza, el desarrollo de la Defensa europea o la situación en Cuba. Borrell, de 76 años, tenía previsto desplazarse los próximos días a San Vicente y Granadinas para participar en la cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de este 1 de marzo, un viaje que se ha visto obligado a cancelar. El político español es el miembro más veterano de la Comisión Europea, de la que también es vicepresidente, y ya durante la crisis del coronavirus se vio obligado a cancelar varios viajes por contagios en su entorno, llegando a dar positivo en junio de 2022 y en abril de 2023, cuando tuvo que posponer una visita a Pekín.