Amelia Bono confirma con rotundidad su separación de Manuel Marcos

Finalmente los rumores han terminado por confirmarse, Amelia Bono y Manuel Martos han puesto punot y final a su matrimonio después de quince años de casados y cuatro hijos. Aunque la pareja ha hecho todo lo posible por continuar con su relación la convivencia y el desgaste del día a día ha hecho que la pareja tome la decisión de seguir con sus vidas por separado. "Sí hay ruptura ya lo ha dicho Hola, pero nos llevamos fenomenal" confirmaba Amelia Bono ante las cámaras de Europa Press. Intentando gestionar de la mejor forma posible el gran revuelo mediático que se ha producido, la hija de José Bono explicaba: "Yo solo os pido que nos dejéis tranquilos, tenemos cuatro niños pequeños y ya está. Esto no es de ahora o sea... por favor, dejarnos. Esto es ahora otra vez con lo mismo. Ya está. Está todo bien, nos llevamos todos fenomenal y todo está bien, de verdad, pero dejarnos en paz, dejarnos tranquilos". Simpre muy atenta y cercana con la prensa, Amelia dejaba claro que esta es una decisión muy meditada ya que es algo que vienen arrastrando desde hace tiempo: "Necesitamos ya pasar página, esto es desde hace un tiempo, estar tranquilos, tenemos cuatro niños". Hay que recordar que esta no es la primera vez que la pareja decide darse un espacio en su relación y es que esta ruptura llega cuando se cumplen dos años desde que la pareja decidiera darse una nueva oportunidad en el amor que parece no haber resultado como esperaban.