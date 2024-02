Al Sisi se muestra optimista sobre un posible alto el fuego en la Franja de Gaza en los próximos días

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, se ha mostrado este miércoles optimista sobre la posibilidad de que se alcance un alto el fuego entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Esperamos que en los próximos días se alcance un alto el fuego y que haya un verdadero alivio para el pueblo de Gaza", ha manifestado el mandatario egipcio durante un acto en El Cairo, según recoge el diario 'Al Ahram'. Así, Al Sisi ha aprovechado la ocasión para reiterar una vez más el compromiso de Egipto con la Franja de Gaza y ha confirmado el "continuo apoyo" a la causa palestina "hasta que alcancemos un Estado palestino en las fronteras de 1967". Por otro lado, el presidente egipcio ha lamentado que, "en tiempos de conflicto", se producen "muchas declaraciones" que en ocasiones no son ciertas, aludiendo en este punto a la supuesta negativa de Egipto de abrir el paso fronterizo de Rafá. "Desde el primer día hemos querido que el cruce de Rafá sea una oportunidad, un camino y una vía para brindar ayuda y también para brindar socorro a quienes la necesitan, pero la cuestión no es tan fácil como algunas personas piensan", ha manifestado. En este punto, Al Sisi ha aseverado que las autoridades egipcias "no mienten ni conspiran" y ha salido al paso de una idea "inexacta" que se ha propagado durante los últimos meses: "Egipto nunca cerró el cruce, pero para brindar asistencia en situaciones de combate debemos tener en cuenta que no ocurriera ningún problema". La Presidencia egipcia ya respondió a comienzos de febrero al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que acusó a El Cairo de oponerse a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del pasó de Rafá. "Desde el primer momento, Egiptio ha abierto su lado del paso fronterizo de Rafá sin ninguna restricción ni condición, y ha movilizado ayuda humanitaria masiva procedente tanto del propio Egipto como de países de todo el mundo", aseveró entonces la Presidencia. Biden apuntó semanas atrás que El Cairo "no quería abrir el paso para permitir la entrada de ayuda humanitaria", y que no fue hasta que telefoneó al presidente Al Sisi que convenció a las autoridades. "Le convencí para que abriera la frontera", dijo el mandatario estadounidense.