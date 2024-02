Voluntad Popular critica la connivencia de algunos miembros de la Internacional Socialista con la "dictadura"

El partido opositor Voluntad Popular ha asegurado este lunes que lleva siete años sin formar "parte activa" de la Internacional Socialista (IS), que ha expulsado a su formación, debido a que algunos de sus miembros han sido "flexibles" con la "dictadura" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. "En Voluntad Popular creemos que la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías. Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es un valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos", ha indicado. No obstante, ha valorado el "compromiso" de distintos líderes socialistas "con la causa democrática venezolana", independientemente de su color político, en especial los casos del expresidente español Felipe González, el exmandatario chileno Ricardo Lagos o el también expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Asimismo, también ha valorado el papel de la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet; el expresidente de la IS, Giorgos Papandréou, o el exsecretario general Luis Ayala. En el caso de mandatarios actuales, ha resaltado al presidente de Chile, Gabriel Boric. "Estos ejemplos, como muchos otros, muestran que siempre hay formas de ayudar a quienes promueven la democracia sin importar las diferencias ideológicas. Esperamos que esto sea referencia para el cambio de actitud de otros gobiernos socialistas que hasta hoy han optado por la colaboración con el régimen venezolano o por el silencio cómplice ante sus abusos", ha zanjado. Esto se produce después de que la vicepresidenta de la Internacional Socialista Paulina Lampsa anunciara el domingo la decisión de expulsar a Voluntad Popular y al guatemalteco Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En este sentido, afirmó que Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas "cada vez más hacia la derecha", mientras que la UNE ha asumido una "posición extraña", por lo que con ello "estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer" a la Internacional Socialista. Voluntad Popular fue fundado en diciembre de 2009 por Leopoldo López definiéndose como "partido progresista, democrático, plural, de pensamiento social y de vanguardia, comprometidos en la conquista de todos los derechos para todas las personas". Desde 2009 a 2020, Juan Guaidó, que se autoproclamó 'presidente encargado' del país en 2019, participó en su fundación y se presentó como precandidato presidencial en 2023, si bien había dejado su militancia en el partido.