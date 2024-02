VÍDEO: El Gobierno creará una empresa tecnológica para movilizar 20.000 millones e integrar el 10% de Telefónica

El Gobierno creará una empresa pública, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que movilizará 20.000 millones de euros e integraría la participación del 10% que prevé tomar a través de SEPI en Telefónica. Así lo ha anunciado este lunes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ha visitado el Pabellón de España del Mobile World Congress (MWC) en Fira de Barcelona Gran Via. Escrivá ha dicho que presentará el proyecto de creación de la SETT por trámite de urgencia en el Consejo de Ministros de la próxima semana para que pueda entrar en funcionamiento en dos o tres meses, y, preguntado por si ese gran ecosistema digital integraría a Telefónica, ha respondido: "Tiene sentido encajarla". "UNA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN TODA REGLA" La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, ultima el contrato de intermediación bursátil para proceder a la entrada del Gobierno en Telefónica a través de la adquisición de hasta un 10% de las acciones de la compañía, un proceso en el que se está sondeando tanto a entidades financieras nacionales como extranjeras. El ministro ha enmarcado la creación del SETT, una suerte de 'SEPI digital', en la necesidad de adaptarse a "una revolución industrial en toda regla" que impactará en sectores hasta ahora aislados de la tecnología, lo que obliga, en sus palabras, a que España tenga capacidad de decisión. La nueva sociedad pública tendrá como objetivo lograr una soberanía tecnológica estratégica, el impulso del crecimiento y la productividad, la transformación del sector público, el análisis de tendencias y la colaboración público-privada. "ECOSISTEMA INDUSTRIAL" La SETT reunirá bajo su dirección iniciativas ya existentes como el PERTE Chip, dotado con 12.000 millones de euros para semiconductores y microelectrónica, el fondo NextTech, con 4.000 millones de euros para invertir en empresas con alto componente de innovación tecnológica o el fondo del Hub Audiovisual, con 1.700 millones de euros para las empresas de este sector. "La suma de esos tres ámbitos supone la movilización inicial de 20.000 millones de euros, que se va materializar en inversiones en todos estos ámbitos. Eso requiere equipos especializados y como país debemos tener una presencia muy potente", ha asegurado Escrivá. Según el máximo responsable del Gobierno en el ámbito digital, el SETT supone "un paso más en el ambicioso proceso de transformación tecnológica que está protagonizando España", lo que permitirá crear sinergias entre las distintas iniciativas en los ámbitos tecnológicos de vanguardia, actuar como interlocutor único con los agentes nacionales e internacionales, públicos y privados, y aprovechar mejor las ventajas competitivas del país. En concreto, el Gobierno confía en que la creación de la SETT permitirá reforzar la soberanía tecnológica estratégica en un momento de gran competencia internacional en áreas como el diseño de chips, los nuevos materiales o la inversión en tecnologías con mayor capacidad de impulso y tracción sobre el resto de la economía. También acelerará la adopción de las tecnologías con mayor potencial para la mejora de la productividad y el impulso del crecimiento a medio y largo plazo; propiciará la transformación del sector público, incorporando talento tecnológico especializado; mejorará las capacidades de análisis de tendencias en un sector en el que la velocidad de cambio es cada vez más intensa, y fomentará la colaboración-público privada, impulsando y consolidando el ecosistema digital español mediante el diálogo estratégico, según detalla el Ministerio de Transformación Digital en un comunicado. La nueva 'SEPI Digital' se encargará del fomento y la ejecución de inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital, en particular las telecomunicaciones, los semiconductores, la digitalización o el sector audiovisual. Para ello identificará los sectores y proyectos estratégicos, desarrollará capacidades analíticas y financieras para la inversión en empresas innovadoras tecnológicamente y evaluará la viabilidad tecnológica y económico-financiero de los proyectos. Asimismo, agrupará las participaciones del Estado en sectores de alta tecnología, telecomunicaciones y digitalización para buscar sinergias con el objetivo de impulsar la transformación tecnológica. Apoyará además a empresas con actividad en España, "cualquiera que sea su tamaño y titularidad del capital", que se comprometan a llevar a cabo proyectos tecnológicos del ámbito digital y de sectores emergentes relacionados con la digitalización, mediante la concesión de créditos, la toma de acciones u otras participaciones minoritarias representativas del capital social o la concesión de subvenciones, entre otras formas de apoyo. La SETT integrará la actual Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) para dar un impulso al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip) a través los procesos de participación y puesta en valor de la industria española de semiconductores en los diferentes programas europeos e internacionales, en particular en el ámbito del diseño, el desarrollo de competencias, las líneas piloto o la fabricación, especialmente la coordinación de las acciones relativas a la Chips Act de la Unión Europea. También prestará servicios empresariales, de consultoría, de asistencia técnica o de construcción y gestión de infraestructuras relacionadas con la industria de semiconductores. EQUIPO ESPECIALIZADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN Para ello, dispondrá de un equipo especializado en operaciones de inversión, capitalizando y consolidando proyectos "verdaderamente transformadores" en el ámbito tecnológico, y, en particular, en venture capital, orientado a fomentar la inversión en empresas startups o scaleups con un componente sustantivo de innovación tecnológica con alta capacidad de tracción para el resto de la economía. La empresa atraerá inversores y conocimiento tecnológico en colaboración público-privada para generar capacidades industriales en sectores estratégicos y actuará con medidas financieras y de promoción relacionadas con las actuaciones previstas en el sector audiovisual, con el objetivo preferente de "convertir a España en un polo de atracción de la producción industrial de contenidos y en la mejora de la competitividad de toda esta industria cultural". 