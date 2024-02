Venta por orden judicial de venezolana Citgo recibe doce ofertas

(Bloomberg) -- En la subasta de la matriz venezolana de Citgo Petroleum, ordenada por un tribunal para pagar las demandas de los acreedores del país sudamericano, se presentaron doce pujas en la primera ronda.

Los postores de la empresa matriz de la refinería, PDV Holding, se redujeron de una lista inicial de 30, según Robert Pincus, el perito designado por un tribunal de distrito de Estados Unidos para dirigir el proceso de venta, que habló el martes en una audiencia.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

La subasta busca satisfacer más de US$20.000 millones en demandas de acreedores contra el Gobierno venezolano y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, propietaria de PDV.

Entre los postores figuran algunas compañías petroleras cuyas unidades venezolanas fueron nacionalizadas, así como fondos de capital privado, según explicó Nathan Eimer, uno de los abogados de Citgo, al juez Leonard Stark, del Tribunal de Circuito de EE.UU.

El tamaño de las ofertas presentadas por la docena de empresas seleccionadas “ha sido decepcionante”, añadió Eimer, sin dar más detalles.

Las 12 empresas firmaron una declaración de interés no vinculante y pasarán a una “segunda ronda” de la subasta, dijo Pincus. La diligencia debida con las empresas interesadas llevará “varios meses”, añadió.

El tribunal proporcionará un nuevo gráfico sobre el proceso el 24 de marzo.

La matriz de Citgo está actualmente protegida de embargo por las sanciones de EE.UU. El comprador tendría que obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. para completar la compra.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Court-Ordered Sale of Venezuela’s Citgo Narrowed to 12 Bidders

--Con la colaboración de Andreina Itriago Acosta y Nicolle Yapur.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.