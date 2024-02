Úrsula Corberó y Chino Darín, derroche de amor en los Premios Fotogramas de Plata

Confirmando que lanzarse al vacío con 'El cuerpo en llamas' ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, Úrsula Corberó se ha alzado este lunes con su primer Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz de Serie por su papel de Rosa Peral en la ficción de Netflix sobre el crimen de la Guardia Urbana. Un premio que la actriz ha recogido acompañada por su novio desde hace 8 años, Chino Darín, al que dedicó unas preciosas palabras tras recoger el importante galardón: "Mi primer Fotogramas de Plata. Estoy muy contenta. Se lo dedico a mis padres, sin ellos nunca hubiese conseguido hacer todo lo que me he propuesto. Y a ti también" añadía señalando al hijo de Ricardo Darín, con el que forma una de las parejas más estables del mundo del cine desde 2016. "A Chino, porque eres el mejor compañero de vida que puedo tener" confesó visiblemente emocionada. Antes de este momento tan emotivo, y asegurando que no estaba nerviosa por su nominación, una Úrsula espectacular con un arriesgado y sensual diseño con falda de lana, corsé nude y cuerpo de tul con trasparencias de la diseñadora turco británica Dilara Findikoglu, derrochaba complicidad y gestos de cariño con Chino a su paso por el photocall. Y aunque la actriz evitaba hablar ante las cámaras, sí lo hacía su novio, que ha asegurado que definir a Úrsula es imposible porque definirla sería "limitarla". "Estoy muy orgulloso del camino que viene haciendo. Es encantadora y una maravillosa actriz" ha reconocido, confesando que su relación marcha viento en popa y que, aunque no son muy de fechas señaladas, intentan celebrar su propio San Valentín todos los días: "Siempre hay que encargar algún detalle, salir a comer... No todos los días estás con ánimo festivo pero sí, intentamos hacerlo todos los días" ha asegurado enamoradísimo, dejando en el aire si entre sus planes pasa una boda o ampliar la familia próximamente.