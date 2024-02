Tebas respeta la decisión del Valencia con Netflix y confirma que se personarán en la denuncia contra RM TV

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este martes que respeta "absolutamente" la decisión del Valencia de prohibir a Netflix la entrada este sábado en Mestalla para grabar durante el partido del Real Madrid para el documental que está llevando a cabo de Vinícius Jr, lo que ve "como una medida de precaución", mientras que confirmó que se personarán en la denuncia del Sevilla contra Real Madrid Televisión. Según informaron a Europa Press fuertes cercanas al club 'che', este trasladó a LaLiga, encargada de gestionar las acreditaciones de los partidos, que no dejará acceder a las cámaras de la productora brasileña 'Conspiraçao Filmes' para evitar que las imágenes que pudiesen tomarse de la grada se usen para dañar la imagen del club, sobre todo tras la polémica suscitada el año pasado y la sanción por insultos racistas al extremo madridista. "Son decisiones que toma el club que son todas muy difíciles que tomar en el caso. Ellos han decidido que no entre en este caso la productora y tengo que respetarlo absolutamente, ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, de la situación que hay, y creo que cualquiera de los que estamos lejos, opinemos sobre esa situación, sería un poco osado por mi parte", señaló Tebas a los medios tras acudir a la presentación del proyecto 'Preparados'. Sobre si esta negativa del club 'che' a la productora brasileña que lleva la realización del documental podría dañar la imagen de LaLiga, el mandatario recalcó que le preocupa "todo lo que tenga que afectar con este problema y con otros". "Pero no es decisión nuestra, no creo que la no entrada para hacer el documental sea como consecuencia sino que creo que es una medida de precaución. De hecho, yo voy a intervenir en el documental y voy a hacer una entrevista, por lo tanto, yo por lo menos creo que voy a hacer algo bueno también", zanjó. Por otro lado, confirmó que se personarán en la denuncia presentada por el Sevilla contra Real Madrid TV por su pieza sobre el colegiado que les iba a dirigir en el choque entre ambos clubes del pasado domingo. "Sí, sí, ya dije que lo íbamos a hacer y ha sido el Sevilla. Nosotros, para poner una denuncia, no estamos legitimados en el ámbito de competición", recordó. Para Tebas, lo que está sucediendo en el canal madridista "ya no es que sea un tema de la libertad de expresión" sino que "en el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo", y que existen reglamentos que consideran su modo de proceder "como realmente una infracción". "Está bien la crítica y decir que a veces las cosas no están bien, pero ya constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad con eso lo haremos cuando queramos porque ese es el mensaje que dicen. Yo soy madridista, como club señor que ha sido el Real Madrid no puede ser ese su argumento, constantemente, es mi opinión", aseveró al respecto. El presidente de LaLiga advirtió que no ha "estudiado el tema" en profundidad. "Pero que yo sepa, es el órgano oficial del club, porque es donde, de acuerdo con el Real Decreto de 2015 transmiten los partidos diferidos después de los finales de las jornadas. En derecho hace tiempo que hay una teoría de levantar el velo y esto es levantar el velo de la realidad y es que es el órgano oficial del Real Madrid", puntualizó. También habló del accidente de la auxiliar Guadalupe Porras, que chocó bruscamente con una cámara de televisión durante el Betis-Athletic Club, y pidió "analizar bien las cosas". "Llevamos con esa cámara más de 2.000 partidos y no ha pasado nunca este tema. Ha sido un accidente que ha ocurrido y, como tal, lo estamos tratando. Preguntad si es normal que las 'Steadycam' entren en la Premier, en la Serie A o en la NFL, vamos a ser nosotros los anormales por un accidente que ha habido", explicó. Por otro lado, por "precaución" por no conocer "los salarios" con los que podría haber firmado Kylian Mbappé con el Real Madrid, dejó claro que el conjunto madridista "tiene una situación económica óptima" para fichar al delantero francés y otros jugadores como Alphonso Davies. "Y si ellos están tomando esa decisión, que no lo sé, es que saben perfectamente que lo van a poder hacer porque conocen muy bien nuestro control económico", indicó. "Ha sido una gran gestión económica en los últimos años, y en la pandemia también, y, como vengo diciendo, a Florentino Pérez y su director general les pongo un '10' gestionando el Real Madrid, pero un '0' gestionando competiciones o intentando influir en competiciones como son LaLiga o la Superliga", añadió. NO DA FINIQUITADA LALIGA EASPORTS El mandatario resaltó que tiene "la sensación" de que el jugador del PSG "ha firmado con el Real Madrid". "La información es de la más cercana al presidente del Real Madrid, que todos los conocemos, pues entonces me lo creo, ¿no?. Si los portavoces oficiales lo están diciendo, pues hay un 99,9% de posibilidades", aseguró con una sonrisa. En este sentido, considera que la posible llegada de Mbappé significaría para LaLiga que la competición "tendrá a uno de los mejores jugadores del mundo". "Ya tenemos a Bellingham, Vinícius, Griezmann, Lewandowski, y sumar ahora a Mbappé en el Real Madrid, pues es muchísimo", subrayó el dirigente. Además, pese a que el Real Madrid pueda invertir sin problemas, al contrario que el FC Barcelona, y que esto pueda afectar a la competitividad, Tebas recordó que "el fútbol por suerte no es matemático y no tiene que ver con los rendimientos económicos o los resultados económicos de los clubes". "Estamos muy contentos de que el Real Madrid traiga todo este tipo de jugadores y trayendo a Mbappé lo que está haciendo es con más jugadores intentar ganar títulos", expresó. Finalmente, el presidente de LaLiga no ve LaLiga EA Sports sentenciada para el conjunto merengue. "Yo creo que el Barça tiene unos muy buenos jugadores y tiene una gente joven con una proyección increíble. Y si vemos los resultados de los últimos cinco partidos, cuidado a ver si se va a enganchar arriba. He visto de todo, quedan muchísimos partidos", concluyó.