SPC acaba con la brecha digital con la 'app' SPC Care de ayuda remota para usuarios sénior con móviles no inteligentes

SPC ha presentado este martes SPC Care, una aplicación enfocada al usuario sénior, que permite a los cuidadores gestionar sus teléfonos móviles en remoto y busca fomentar el envejecimiento digital saludable, así como acabar con la brecha digital. La compañía ha presentado esta novedad en el Mobile Wolrd Congress (MWC) de Barcelona, donde ha subrayado que cree "que la tecnología tiene que ser un vehículo para conectar a las personas con las cosas que son de real valor en la vida", según ha comentado su directora de marketing, Irene Manterola. En primer lugar, ha recordado que la firma ya trabaja con Smart Health, que "fue la antesala de lo que hoy es SPC Care" y que posibilitaba la gestión remotan de dispositivos móviles con acciones sencillas, como enviando códigos a través de SMS o realizar configuraciones básicas del teléfono, como añadir un número de teléfono a la agenda. Con el objetivo de añadir "un plus" a la experiencia de usuario, han desarrollado SPC Care, una aplicación de ayuda remota pensada para hacer más sencilla la atención de las personas mayores. Esto, porque está enfocada a teléfonos que no son 'smartphones', por lo que se instala en los dispositivos de los cuidadores y se vincula al teléfono móvil SPC, ofreciendo acceso a distintas funcionalidades compartidas y permisos de configuración. "La importancia de todo esto es que carece inteligencia y que a través de esta aplicación le vamos a otorgar una inteligencia ficticia", ha dicho Manterola, que considera que esta solución va a permitir a los usuarios "poder estar cerca de los mayores de una forma no intrusiva, no invasiva en el día a día y poder ayudarles en todo momento". Así, SPC Care permite gestionar agenda de llamadas, cuestiones de seguridad y de emergencia, configurar cómo va a operar el botón de emergencia SOS e, incluso, hacer una protección contra el 'spam' para proteger la seguridad de estas personas. Por otra parte, también tendrá apartados con diferentes servicios básicos, como pueden ser ser recordatorios de citas médicas, de toma de la medicación, así como avisos de inactividad por sedentarismo o de la necesidad de cargar el dispositivo. Toda esta información quedará registrada en el 'cloud' de SPC que, permite la conexión en tiempo real entre el dispositivo, la aplicación móvil en el dispositivo del cuidador y el teléfono para mayores. Esta solución es escalable y dispone de una interfaz web, por lo que se puede orientar más a lo profesional y llevar a residencias o centros de día, a fin de tener a todos los pacientes controlados y cuidar sus necesidades. La compañía ha comentado que SPC Care verá la luz a final de este año y que lo hará de la mano de SPC Polaris, que va a ser el primer dispositivo móvil de la compañía compatible con la aplicación, aunque no ha concretado su fecha de lanzamiento.