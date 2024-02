Sibello: "El Alinghi no ha hecho un equipo solo para estar en la salida, sino para ganar"

Barcelona, 27 feb (EFE).- El regatista olímpico italiano Pietro Sibello, miembro clave del Luna Rossa, finalista en la 36ª Copa del América 2021, es el actual entrenador jefe de la tripulación del Alinghi Red Bull Racing suizo, un equipo que, según explica en una entrevista con EFE, está hecho para ganar la competición que se celebrará este año en Barcelona.

A sus 44 años, Sibello está considerado como uno de los grandes especialista mundiales en la clase 49er. Compitió en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008, y también fue medallista mundial y campeón europeo.

En 2014 se incorporó al Luna Rossa italiano, donde fue trimmer y táctico del AC75 en la 36ª Copa del América (2021), cuando conquistó la Copa Prada y fue finalista de aquella edición, perdiendo ante el Team New Zealand (7-3).

Pregunta - En la última edición (Auckland 2021) ganó con el Luna Rossa la Copa Prada (Torneo de Desafiantes) y perdió en la final frente al Team New Zealand. ¿Por qué el cambio de equipo?

Respuesta - A veces la vida te lleva a cambiar y estoy muy satisfecho de estar ahora en el Alinghi. Es un nuevo desafío para mí, aunque al principio estaba un poco extraño, porque no formo parte de la tripulación, pero creí que podía ser útil como entrenador, trabajando con los tripulantes, con los diseñadores y para formar un bloque compacto.

P - ¿Notó el cambio?

R - Se nota la diferencia de carácter y también la organización suiza. Todo está muy planificado, aunque la cultura dentro del equipo es mixta porque también hay otros italianos, franceses, neozelandeses, españoles, etc.

P - El Alinghi tiene una de las tripulaciones más jóvenes de esta edición, y apenas uno o dos miembros tienen experiencia en Copa del América, ¿cree que estará a punto cuando llegue el momento de la verdad?

R - El hecho que sean jóvenes y sin experiencia no representa que no tengamos muy buenos regatistas. Por eso fue vital para nosotros empezar muy pronto (agosto de 2022) con el que entonces fue nuestro 'Boat Zero' (el ex AC75 'Te Aihe' del Team New Zealand adquirido en mayo de 2022) y aprender en el menor tiempo posible todo lo que los demás equipos desarrollaron en la pasada edición.

P - ¿Incluso entrenando en Jeddah (Arabia Saudí), donde volverán de nuevo en marzo?

R - Estos entrenamientos son muy importantes, tanto para los tripulantes como para los diseñadores, ya centrándonos mucho en el 'match-race' (competición de barco contra barco). Esta importancia se apoya en que será la tercera generación con los AC75 y los diseños estarán igualados y la preparación del 'match race' como las tácticas y estrategia de las salidas serán clave.

P - ¿Dónde ha notado la mayor progresión en la tripulación?

R - En cómo efectuar las salidas. Cuando empezamos, los dos barcos estaban muy separados en la maniobra y ahora están peleando constantemente y con mucha menor distancia entre ambos.

P - ¿Cómo cambia la función de los tripulantes de Copa del América con los monocascos convencionales utilizados de 1992 a 2007 a los monocascos AC75 con 'foils' de 2021 y 2024?

R - Ahora se tendrá que trabajar mucho la coordinación de la comunicación a bordo porque a las velocidades tan altas que alcanzan, no tienen tiempo de pensar. La tripulación está dividida en dos partes (babor y estribor) y casi no se ven entre ellos, hay dos timoneles, etc. No es como antes que había solo una tripulación. Digamos que hay dos que deben comunicarse perfecta y rápidamente en las maniobras, salidas, 'vuelos', etc.

P - ¿Qué representa tener a Marcelino Botín como diseñador jefe del equipo?

R - Lo primero que da es tranquilidad. Es uno de los mejores del mundo y, además, con él vinieron los mejores de su oficina de diseño. Estoy seguro que tendremos un AC75 espectacular.

P - ¿El Team New Zealand será de nuevo el equipo a batir?

R - Seguro. En la pasada edición su AC75, el 'Te Rehutai' era un paso adelante con respecto a los demás. Por esto ahora nosotros también hemos dado ese paso y está claro que no hemos hecho un equipo y un barco solo para estar en la salida; lo hemos hecho para ganar.

P - ¿Qué le parece el campo de regatas de Barcelona?

R - Puede ser difícil por dos cosas: la primera el oleaje, que es muy variable, y también por el viento, que se apunta será ligero. Y, la verdad, viento ligero y barcos con 'foils' (hidroalas) no son una buena mezcla; por esto los nuevos AC75 pesan una tonelada menos y tienen 'foils' de mayor envergadura.

P - Usted fue uno de los primeros miembros del Alinghi en llegar a Barcelona. ¿Qué le parece vivir aquí?

R - Ya llevo un año y medio en Barcelona. Estoy con mi familia, mis hijos van a la escuela aquí y estamos muy contentos en la ciudad. Sigo teniendo casa en Cerdeña y mantengo muy buena relación con todos los miembros de Luna Rossa. EFE

1010560

srb/vmc/jpd