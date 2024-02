Pedro Sánchez recibe al campeón Ilia Topuria: "Tu amor por España se reflejará en tu DNI español"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió este martes al luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, flamante campeón del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el campeonato de artes marciales mixtas más famoso del mundo, y confirmó la tramitación del DNI español del deportista dado su "amor por España". "Esta mañana he recibido a Ilia Topuria, el nuevo campeón mundial de peso pluma de la UFC. Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español", aseguró Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales. El líder del Ejecutivo atendió a Topuria, acompañado de su pareja Giorgina Uzcategui, en el Complejo de La Moncloa este martes a las 11.15 horas. Allí, ambos pudieron dialogar en un salón después de posar para los medios con el cinturón de campeón como protagonista, y antes de que el presidente les mostrara algunas estancias como la sala en la se lleva a cabo la reunión del Consejo de Ministros. Como reveló el propio Sánchez, el deportista nacido en Halle (Alemania) y afincado en Alicante desde los 15 años tendrá "muy pronto" la nacionalidad española. Topuria cumple los requisitos de residencia --vivir más de 10 años de forma legal y continuada--, pero Georgia no permite la doble nacionalidad, por lo que el luchador deberá renunciar a ella. Las palabras de Sánchez llegan después de que el propio Topuria confesara, ya en Madrid con el cinturón, que le "dolió en el corazón no haber recibido una felicitación del líder de España", en referencia al presidente del Gobierno, al que, sin embargo, aseguró que no guarda "rencor". "No cambia el cariño que le tengo a España", agregó. El peleador hizo historia el pasado 17 de febrero al proclamarse campeón del peso pluma de la UFC, después de noquear al australiano Alexander Volkanovski, que defendía el título en California (Estados Unidos), en el segundo asalto.