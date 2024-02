Nelly de Navia (Xiaomi Iberia): "La llegada del coche eléctrico nos va a llevar a otro nivel como líder tecnológico"

Xiaomi SU7, el esperado coche eléctrico del fabricante asiático, ha sido uno de los grandes atractivos de esta edición del MWC de Barcelona. Aunque aún no está a la venta ni siquiera en China y quienes visitan el stand de la compañía en la feria solo pueden verlo desde la distancia, no cabe duda de que ha causado furor y desde la propia compañía confían en que este lanzamiento "va a llevar a Xiaomi a otro nivel como líder tecnológico". Así lo ha señalado Nelly de Navia, Marketing Manager de Xiaomi Iberia, quien confía en que "en un par de años, cuando los mercados locales estén preparados", se empiece a comercializar globalmente y pueda llegar a España. "Hay un propósito claro de comercializar el coche globalmente, pero habrá factores en el camino que podrán retrasar o apresurar la llegada", añade. En una entrevista concedida a Europa Press, en el marco de la feria de tecnología de consumo más importante a nivel mundial, la responsable de Marketing de la marca en España se muestra convencida de que la llegada de este vehículo va ayudar a elevar la imagen de marca. "El coche va a ayudar, incluso, a posicionar los móviles de otra manera, con una visión más premium", apostilla De Navia, optimista con lo que está por venir: "El futuro ya está aquí". APUESTA PARA EL 2024: CRECER EN VALOR El coche aún no se puede tocar, pero lo que sí está ya al alcance de todos en el stand de la compañía son los nuevos 'smartphones' de la familia Xiaomi 14 series: Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Ultra. Se trata de los 'tope de gama' de la compañía y definen la apuesta de la marca para este 2024: "Crecer en valor y que todas nuestras comunicaciones vayan encaminadas a esta gama alta", explica Nelly de Navia. Xiaomi es número uno en España en número de envíos, un logro que revalidan este Q4 (un trimestre importante para la industria, marcado por el Black Friday y las Navidades), según datos de la consultora Canalys. "La gente sigue apostando por nuestros productos y seguimos siendo trimestre a trimestre número uno en número de envíos. Nos demuestra que el público nos quiere en España y les gusta lo que hacemos", dice la directiva. Sin embargo, De Navia asegura que con estos nuevos productos Xiaomi busca "dar un golpe sobre la mesa" y que suponga "un punto de inflexión" para escalar posiciones también en la categoría más alta, que lleva a los fabricantes a crecer en valor y donde Apple y Samsung siguen ocupando los primeros puestos en España. "Tenemos tecnología, innovación, y queremos demostrar que podemos llegar a ese nivel 'flagship' premium con nuestros móviles, posicionándonos en otro tipo de audiencia", asevera Nelly, que celebra la acogida que está teniendo esta gama por parte de los seguidores de la marca, al tiempo que asegura que no van a renunciar a su ADN de "precios honestos" pese a competir ahora en este rango de precios. El Xiaomi 14 partirá de los 999 euros y el Xiaomi 14 Ultra se pondrá a la venta en España por 1.499 euros. En este salto a la gama más alta también ha destacado la colaboración con Leica en el desarrollo de sus cámaras, el elemento que más valoran los usuarios a la hora de comprar un 'smartphone' de gama alta: "Es como tener una cámara réflex en tus manos", apostilla. ESPAÑA COMO MERCADO PRIORITARIO Por otra parte, la directiva ha incidido en el papel de España como mercado prioritario para Xiaomi: "Saliendo de Asia, el mercado español es el número uno para la marca". En este sentido, recuerda que fue el primer país al que la compañía llegó dentro de su expansión por Europa, en el año 2017, y destaca que antes incluso de aterrizar en la región Xiaomi ya tenía, de manera orgánica, más de 200.000 fans aquí. A día de hoy, Xiaomi España cuenta con 120 trabajadores y sigue siendo el mercado más importante si se quita de la ecuación a China o India. Ahora el reto -añade De Navia- es trabajar de manera homogénea entre los países de Europa para tener "una misma voz" y una presencia más relevante dentro de la propia empresa a nivel internacional. Por último, la directora de Marketing se ha hecho eco de los nuevos lanzamientos del ecosistema de productos de Xiaomi y ha señalado que para España hay tres verticales en los que van a poner un mayor foco durante el 2024: los 'wearables', con los relojes y pulseras inteligentes; la categoría de limpieza del hogar; y las tabletas. "Sin olvidar el resto de categorías, estos son los productos del ecosistema de Xiaomi en los que nos queremos centrar en España", ha concluido.