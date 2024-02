Macron no descarta el envío de tropas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, no descarta el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido. "Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero en la dinámica no hay que excluir nada", ha apuntado Macron durante su intervención en la Conferencia de Apoyo a Ucrania celebrada en París, según recoge la televisión TF1. "Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Y lo digo con toda la humildad que hay que tener cuando nos fijamos en los dos años que acaban de pasar", ha argumentado. Macron se ha referido a "cinco categorías de acción" en las que los responsables europeos han acordado invertir recursos: "la ciberdefensa, la coproducción de armas y municiones en Ucrania, la defensa de los países amenazados directamente por Rusia y, en particular, Moldavia; la capacidad para apoyar a Ucrania en su frontera con Bielorrusia y en las operaciones de retirada de minas". En cualquier caso ha destacado que "debemos hacer más" en lo que respecta al envío de recursos militares a Ucrania. "Hay varias opciones sobre la mesa, como la emisión conjunta de deuda" para Ucrania, ha explicado. "La prioridad de las prioridades es la de las municiones. Estamos decididos a llegar al final de las existencias disponibles", ha asegurado. También ha defendido la importancia de los los misiles y las bombas de medio y largo alcance. "Según nuestro análisis (...). Rusia continúa la guerra y su conquista territorial, contra Ucrania pero contra todos nosotros en general (...). Estamos convencidos de que la derrota de Rusia es esencial para la seguridad y la estabilidad en Europa", ha remachado.