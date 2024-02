Lula matiza que no utilizó el término Holocausto para referirse a la ofensiva militar de Israel en Gaza

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha matizado este martes que no utilizó la palabra Holocausto para comparar las acciones de Israel en la Franja de Gaza, después de que hace unos días afirmara que lo que está sucediendo en el enclave palestino ya existió "cuando Hitler decidió matar a los judíos". "Lo primero es que no dije la palabra Holocausto. Holocausto fue la interpretación del primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu). No mía. Lo segundo es lo siguiente, las muertes son muertes", ha señalado, según el extracto de una entrevista que ha adelantado el diario 'O Globo'. En ella, Lula ha recalcado que si bien "Brasil fue el primer país en condenar el terrorismo de Hamás", no pueden censurarse aquellos ataques del 7 de octubre y permanecer callado con cómo "el Ejército de Israel y su primer ministro cometen las mismas barbaridades contra inocentes". "Lo que nosotros estamos reclamado es el fin de los bombardeos, que se permita la entrega de alimentos, medicinas, médicos, que haya un corredor humanitario para ayudar a las personas", ha subrayado el presidente brasileño. Sin mencionar directamente a Netanyahu, Lula ha asegurado que contaba con que no fuera a entender esas palabras. "Lo esperaba porque conozco el historial del ciudadano desde hace algún tiempo, sé lo que piensa ideológicamente", ha dicho. A su paso por Adís Abeba, la capita del Etiopía, para asistir a una cumbre de la Unión Africana el pasado 18 de febrero, Lula afirmó que "lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no ha existido en ningún otro momento histórico, de hecho sí, cuando Hitler decidió matar a los judíos". Aquellas declaraciones desencadenaron una crisis diplomática y las autoridades de Israel declararon al presidente brasileño 'persona non grata'. Días después, lejos de retractarse, incidió en que el Gobierno de Israel no está llevando a cabo una guerra, sino un genocidio. "Están asesinando a niños y mujeres", denunció.